Los altos índices de siniestralidad encendieron las alarmas para Grupo UMA, por lo que a través del área de Responsabilidad Social Empresarial lanzaron la campaña #UsaTuCascoVos, que se lleva a cabo del 23 al 27 de noviembre en cinco puntos clave del departamento de Guatemala. La iniciativa busca concientizar a motociclistas sobre la importancia de usar correctamente el casco y promover hábitos de conducción responsable.
Este martes, uno de los sectores con mayor movilidad en motocicleta fue el lugar ideal para llevar ese mensaje de prevención. Se trata del bulevar San Rafael, en la zona 18, en donde decenas de motoristas fueron beneficiados con un casco que cumple con las certificaciones internacionales correspondientes de seguridad.
La empresa, junto con el Departamento de Tránsito de la Ciudad de Guatemala, ofrecerá jornadas informativas y entregará cascos a quienes circulan diariamente en motocicleta, reforzando la idea de que la prevención comienza con decisiones responsables que cada conductor toma antes y durante cada recorrido.
La motocicleta es parte fundamental de la movilidad para miles de guatemaltecos; sin embargo, implica responsabilidad. Grupo UMA subraya que usar casco, respetar las normas de tránsito y practicar la conducción preventiva son acciones clave para reducir riesgos en la vía.
Durante la semana, las actividades se desarrollarán de 8:30 a 12:00 horas en los siguientes puntos:
- Jueves 26 de noviembre: Zona 6, La Parroquia (frente a Elektra)
- Viernes 27 de noviembre: Mixco, Boulevard El Naranjo
Además de las actividades de sensibilización, la entrega de cascos incluirá la presencia de las marcas Pulsar y Boxer mediante dinámicas pensadas para acercar los mensajes de prevención y la importancia de cumplir con la normativa de tránsito.
Grupo UMA sostiene que la seguridad vial es parte fundamental de sus acciones de Responsabilidad Social Empresarial y que detrás de cada motociclista hay historias, familias y personas que esperan su regreso seguro. La campaña también involucra a peatones, automovilistas y autoridades, promoviendo la responsabilidad compartida en las vías.
La iniciativa #UsaTuCascoVos aspira a que cada motociclista comprenda la relevancia de cuidar su vida y la de los demás en cada trayecto, sin importar la distancia, poniendo como prioridad el uso correcto del casco y la conducción responsable.
Grupo UMA, con presencia en Centroamérica, comercializa soluciones de movilidad a través de marcas como Bajaj, Pulsar y Boxer, y desarrolla iniciativas para promover la seguridad y el bienestar en las comunidades donde opera.