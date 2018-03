En este lugar del planeta estarán 24 horas sin internet para celebrar Año Nuevo - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

Para celebrar su Año Nuevo, los hinduistas de la isla indonesia de Bali obedecen “prohibiciones” como no disparar, no viajar y no entretenerse. Para algunos, estas restricciones implican no comer ni hablar, pero este año se añade un impedimento más: no usar internet en el celular.

Bali pidió a las empresas de telecomunicaciones del país que suspendan el servicio de datos móviles durante 24 horas este sábado, desde las 6:00 de la mañana hora local. Este día es cuando la población del lugar, de mayoría hinduista, celebra el nuevo año, al que ellos llaman Nyepi o “Día del Silencio”.

“Muchas personas hindúes son adictas a los dispositivos electrónicos”, dijo el jefe de la Sociedad de Hinduismo, Gusti Ngurah Sudiana. El gobernador de Bali, Made Pastika, dijo en tono de broma que “la gente no se va a morir si el internet se desconecta”.

Nyoman Sujaya, el jefe de la oficina de Bali en el Ministerio de Comunicaciones de Indonesia, anunció el plan el martes y aclaró que sí se podría acceder a Internet desde otras plataformas que no sean celulares.

“El internet inalámbrico en hoteles, servicios públicos y lugares vitales como aeropuertos, hospitales, fuerzas de seguridad y bancos funcionará normalmente”, dijo.

FUENTE: bbc.com