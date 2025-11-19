Christian Nodal absuelto por falsificación de documentos

Christian Nodal no fue vinculado a proceso por el delito de falsificación de documentos, una acusación que realizó su exdisquera Universal Music.
Tras la recaudación de pruebas, Universal Music señaló que tanto Christian Nodal como sus padres, Silvia Cristina Nodal Jiménez y Jesús Jaime González Terrazas, quien en ese entonces fungían como sus managers, presentaron 32 contratos falsos para sustentar la querella que interpusieron a solo unos meses de que el intérprete iniciara una nueva relación laboral con Sony Music.
Lo anterior fue detallado en la audiencia que inició la tarde del martes 18 de noviembre de 2025 y concluyó la mañana del miércoles 19 en los juzgados del Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.
Ahora, la disputa legal entre Nodal y Universal Music continuará aunque por la vía civil.
El cantante, quien salió de la mano de sus padres, también señalados en la querella, dijo estar satisfecho por la decisión de la jueza de control, y dejó en claro que ellos no falsificaron ningún documento.
"Fue una jornada muy larga, llevamos 17 horas (...) hoy una jueza dictó la no vinculación, no hay ni siquiera un solo papel que justifique que nosotros hayamos falsificado cualquier documento", argumentó Nodal ante los medios de comunicación presentes a la salida del Reclusorio.
"Yo con Universal he hecho cosas increíbles de la mano, pedirles el respeto, el cariño y también la congruencia, que si quieren un artista de mi calibre para atrás que hagan un contrato digno con mucho respeto", puntualizó.
Más detalles
La disputa legal entre Cristian Nodal y Universal Music inició hace dos años, cuando el cantante se negó a a firmar un nuevo contrato y demandó a la disquera para recuperar los derechos de sus canciones.
Universal Music había acusado a Christian Nodal y a sus padres (Jesús Jaime González Terrazas y Silvia Cristina Nodal Jiménez) de:
- Falsificación de documentos: Según la disquera, los contratos que Nodal y su familia presentaron para reclamar la titularidad de determinados discos presentan irregularidades, como firmas de notario que no coinciden con las originales o que el notario mismo declara no conocer dichos documentos.
- Fraude / simulación: Se les acusa de haber fabricado o alterado dichos contratos para adjudicarse derechos que, según Universal, le pertenecen legalmente a la disquera.
- Corrección judicial penal: Universal ha solicitado que el caso sea llevado a instancias penales al considerarse que los hechos podrían constituir delitos, no solo controversias comerciales o civiles.