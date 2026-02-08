 Green Day Critica a Trump con Música del Super Bowl
Farándula

Green Day lanza duras críticas a Donald Trump y arranca con la música del Super Bowl

Antes de subir al escenario del Super Bowl, Green Day volvió a encender la polémica con críticas directas contra Donald Trump y el ICE. Después la banda encendió el espectáculo de apertura con un show cargado de energía, nostalgia y mensajes políticos.

Green Day en Super Bowl, Redes sociales
Green Day en Super Bowl / FOTO: Redes sociales

La banda estadounidense Green Day volvió a demostrar que su música y su postura política van de la mano. Horas antes de presentarse en la apertura del Super Bowl, el grupo liderado por Billie Joe Armstrong lanzó duras críticas contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), durante un concierto previo al evento deportivo más importante del año.

El pronunciamiento ocurrió en San Francisco, en el espectáculo The FanDuel Party Powered by Spotify, uno de los eventos musicales organizados alrededor del Super Bowl. Frente a cientos de fanáticos, Armstrong cuestionó las políticas migratorias y el papel de las autoridades federales, generando aplausos y reacciones inmediatas del público.

Durante el concierto, el vocalista también modificó la letra de la canción Holiday para incluir una referencia política que rápidamente se volvió viral en redes sociales, reforzando la tradición de la banda de utilizar su música como vehículo de crítica social.

Green Day ha mantenido una postura política clara desde hace décadas, especialmente desde el lanzamiento de American Idiot en 2004, un álbum que se convirtió en un símbolo de protesta contra el poder político en Estados Unidos.

El rock abre el Super Bowl

Tras la polémica previa, Green Day fue el encargado de inaugurar el espectáculo del Super Bowl  en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, como parte del show de apertura antes del partido entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

La banda salió al escenario con Holiday, continuó con Boulevard of Broken Dreams y cerró con American Idiot, una de las canciones más emblemáticas de su carrera. La presentación combinó nostalgia, energía y un fuerte mensaje generacional que conectó con miles de asistentes en el estadio y millones de espectadores alrededor del mundo.

El show funcionó como antesala del esperado espectáculo de medio tiempo, protagonizado por Bad Bunny, uno de los artistas latinos más influyentes de la actualidad.

Un Super Bowl marcado por la música y la política

La edición número 60 del Super Bowl no solo destaca por el enfrentamiento deportivo, sino también por el contexto cultural y político que rodea el evento. En los días previos, el propio Donald Trump criticó la elección de algunos artistas vinculados al espectáculo, mientras que sectores conservadores anunciaron conciertos alternativos en paralelo al evento oficial.

En contraste, la participación de Green Day y Bad Bunny refleja la diversidad musical y social que caracteriza al espectáculo del Super Bowl en la actualidad, donde la música, el entretenimiento y la conversación política suelen cruzarse sobre el escenario.

La apertura a cargo de Green Day dejó claro que el Super Bowl LX no solo sería una noche de fútbol americano, sino también de mensajes, cultura pop y rock con identidad.

