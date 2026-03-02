Descubre si Jim Carrey fue reemplazado en los Premios César

El misterio detrás de la "extraña" apariencia de Jim Carrey en los Premios César 2026 parece haber tomado un nuevo rumbo. Lo que comenzó como simples comentarios en redes sociales tras su aparición en la ceremonia francesa ahora se convirtió en una polémica internacional, luego de que el artista de maquillaje Alexis Stone insinuara que fue él quien interpretó al actor durante el evento.
La 51ª edición de los Premios César, celebrada el 26 de febrero de 2026 en París, rindió homenaje a Jim Carrey con un César de Honor por su trayectoria y versatilidad actoral. Sin embargo, más allá del reconocimiento, la conversación digital se centró en un detalle inesperado: muchos usuarios aseguraban que el hombre que subió al escenario "no parecía" el verdadero Carrey.
La apariencia que desató sospechas
Desde el momento en que apareció ante las cámaras, internautas comenzaron a analizar cada gesto, cada expresión facial y cada movimiento del actor de 64 años. Algunos señalaron que sus facciones lucían distintas; otros afirmaron que su sonrisa no era la misma y que incluso su lenguaje corporal resultaba "extraño".
"Ese no es Jim Carrey", se leía en múltiples publicaciones. La comparación con sus icónicos gestos elásticos —que lo hicieron famoso en películas como The Mask y Ace Ventura— avivó las sospechas.
Incluso se recordó una frase dicha durante la ceremonia, en la que se mencionó su capacidad para "estirar su cara más allá de la gravedad, a veces con una técnica sobrenatural", comentario que muchos interpretaron como una pista deliberada.
Durante su discurso, el actor expresó: "Cada personaje que encarnas es como la arcilla del escultor que le da forma desde el fondo de su corazón", palabras que, en retrospectiva, algunos consideran casi enigmáticas.
Alexis Stone entra en escena
La polémica escaló cuando Alexis Stone, reconocido artista de maquillaje especializado en transformaciones hiperrealistas, publicó en sus redes sociales una serie de imágenes que insinuaban su participación en el supuesto reemplazo.
"Alexis Stone as Jim Carrey in Paris", escribió en la descripción. En las fotografías se observa lo que parece ser su caracterización como el actor, además de una imagen del set de maquillaje: una máscara detallada, peluca y prótesis dental.
Stone es conocido por sus impresionantes recreaciones de celebridades, logrando transformaciones casi idénticas gracias al uso de prótesis de silicona y técnicas avanzadas de caracterización. Su trabajo ha sido tan preciso que en ocasiones ha confundido al público y a los medios.
No obstante, lejos de resolver el misterio, su publicación abrió nuevas interrogantes. ¿Se trató de una colaboración acordada con Jim Carrey? ¿Fue una intervención artística? ¿O simplemente una estrategia para generar conversación en redes?
Reacciones y teorías virales
Las redes sociales estallaron tras la publicación de Stone. Algunos usuarios señalaron que la última imagen parecía generada con inteligencia artificial. Otros exigieron pruebas más contundentes y hasta bromearon con "una prueba de vida de Jim Carrey".
También surgió la teoría de que el propio actor habría organizado el reemplazo como una declaración artística o una crítica sutil a la industria cinematográfica, la cual ha cuestionado en los últimos años. No faltaron quienes compararon la situación con The Truman Show, sugiriendo que el público podría estar siendo parte de una elaborada broma conceptual.
Hasta el momento, Jim Carrey no ha emitido ninguna declaración oficial sobre las especulaciones. El silencio del actor solo ha alimentado aún más el debate.
Jim Carrey, nacido el 17 de enero de 1962 en Ontario, Canadá, es uno de los actores y comediantes más reconocidos de Hollywood. Actualmente tiene 64 años. Alcanzó fama mundial en los años noventa con comedias que marcaron una generación, como The Mask, Dumb and Dumber y Ace Ventura.
Sin embargo, su carrera también incluye papeles dramáticos aclamados por la crítica, como The Truman Show y Eternal Sunshine of the Spotless Mind, que demostraron su profundidad interpretativa.