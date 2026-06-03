Best in Swimsuit: rumbo a final de Miss Guatemala Contest

La emoción rumbo a la gala final de Miss Guatemala Contest 2026 continúa creciendo. La organización encendió las redes sociales tras revelar las fotografías oficiales en traje de baño de las candidatas que participan este año en el certamen nacional de belleza.
A través de sus plataformas oficiales, Miss Guatemala Contest anunció el inicio de las votaciones para elegir a la ganadora del título "Best in Swimsuit", una de las competencias preliminares más comentadas por los seguidores del concurso.
Este año, el reconocimiento tendrá un valor aún más importante dentro del certamen, ya que la ganadora obtendrá un pase directo al Top 12 de la gala final, convirtiéndose automáticamente en una de las semifinalistas oficiales de la competencia.
La noticia generó una ola de reacciones entre seguidores, fanáticos de los concursos de belleza y candidatas, quienes rápidamente comenzaron campañas digitales para impulsar a sus favoritas.
¿Cómo funcionan las votaciones?
La organización explicó que las votaciones se realizan a través de la plataforma oficial del certamen, donde los usuarios pueden emitir un voto gratuito diario iniciando sesión con una cuenta de Google.
Además, quienes deseen apoyar aún más a una candidata pueden adquirir paquetes de votos adicionales mediante la modalidad de voto premium.
Según detalló Miss Guatemala Contest, durante las próximas semanas también se publicarán resultados preliminares que permitirán conocer cómo avanza la competencia antes de la gran final.
Una competencia clave rumbo a la corona
La dinámica "Best in Swimsuit" se ha convertido en uno de los momentos más importantes dentro de los concursos de belleza internacionales y nacionales, ya que evalúa aspectos como seguridad escénica, proyección, disciplina física y presencia frente a cámaras.
En el caso de Miss Guatemala Contest 2026, esta etapa cobra especial relevancia debido al premio estratégico que entrega: asegurar un lugar entre las mejores 12 candidatas del certamen.
Las imágenes oficiales compartidas por la organización muestran a las participantes luciendo diseños en tonos nude y poses de estudio profesionales, en una producción fotográfica elegante y moderna que rápidamente se viralizó en Facebook e Instagram.
Redes sociales se llenan de apoyo
Tras la publicación de las fotografías oficiales, las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes de apoyo, campañas de votación y comentarios destacando la preparación de las participantes.
Algunas candidatas ya cuentan con fuertes comunidades digitales que buscan llevarlas hasta la siguiente etapa del certamen, mientras otras han comenzado a ganar notoriedad gracias a las fotografías y videos oficiales difundidos por la organización.
La gala final de Miss Guatemala Contest 2026 promete convertirse en uno de los eventos de belleza más comentados del año, especialmente por el creciente interés que el concurso ha generado en plataformas digitales.
Mientras tanto, la competencia por el "Best in Swimsuit" ya comenzó y las candidatas luchan voto a voto por asegurar uno de los lugares más codiciados rumbo a la corona.