Fallece Anne Schedeen, estrella de ALF, a los 77 años

La comunidad artística y los seguidores de la mítica serie de los años 80, ALF, están de luto tras la muerte de Anne Schedeen, reconocida por interpretar a Kate Tanner.
La actriz falleció el domingo 14 de junio a los 77 años, rodeada de su familia, quienes compartieron un sentido comunicado donde recordaron su legado y su personalidad única.
"Con profunda tristeza les comunicamos que Annie falleció en paz. Deja un legado extraordinario de energía creativa, ingenio, amor por su familia, adoración por los perritos, odio visceral hacia Trump, pasión por las tiendas de segunda mano y amor por las buenas historias".
En el mensaje publicado en redes sociales, resaltaron el afecto y la huella imborrable que deja en amigos y seres queridos.
En el mismo comunicado, los familiares describieron a Anne Schedeen como "una persona con una fuerza arrolladora". Aseguraron que "es inimaginable pensar en la vida sin ella", aunque citaron palabras de la actriz: "siempre estoy con ustedes".
A través de sus obras de arte, risas, joyas, pinturas al óleo y disfraces, su familia celebra la alegría y vitalidad que transmitía a diario.
Anne Schedeen será recordada no solo por sus interpretaciones, sino también por el impacto que dejó en su círculo cercano.
Le sobreviven su esposo Christopher Barrett, con quien compartió 55 años de matrimonio, su hija Taylor Barrett, su nuera Hilary Flynn, su hermana Sarabeth Schedeen, su sobrina Minnie Schedeen, su hermano Roland "Tony" Schedeen, su cuñada Julieann Schedeen y sus perros rescatados Roo y Red.
Confirmación oficial y discreción sobre las causas
Tom Markley, agente de la actriz y director ejecutivo de Metropolitan Talent Agency, ratificó el fallecimiento de la artista. La familia no ha revelado la causa de muerte, manteniendo la privacidad sobre detalles particulares del deceso.
Luanne Ruth Schedeen, nacida el 8 de enero de 1949 en Portland, Oregon, se adentró en el mundo de la actuación desde temprana edad. Comenzó a interpretar papeles a los seis años y continuó su formación en el Portland Civic Theater. Posteriormente se trasladó a Nueva York para consolidar su carrera artística.
Durante su trayectoria, participó en reconocidos proyectos como Paper Dolls, Emergency! y Simon & Simon. Sin embargo, el papel que la llevó a la fama fue el de Kate Tanner en ALF a partir de 1986.
ALF, transmitida hasta 1990 por NBC, alcanzó gran popularidad y generó varias producciones derivadas, incluyendo una serie animada.
Anne Schedeen expresó en diversas entrevistas que al leer el guion sintió que era gracioso y que le aseguraba diversión al interpretar escenas con el famoso extraterrestre, ALF.