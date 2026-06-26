Aida Cortés en lencería: controversia con la iglesia católica

Una publicación de imágenes de Aida Cortés posando en lencería dentro de la capilla Santa Ana, en Guarne, Antioquia, desató una oleada de reacciones encontradas en la región.
La difusión de estas fotografías, realizadas en un espacio sagrado y compartidas por la propia influenciadora a través de sus redes sociales, provocó la reacción inmediata de la Iglesia católica local y generó un debate sobre los límites de la libertad de expresión.
La Diócesis de Sonsón-Rionegro, a la que pertenece la emblemática capilla, mostró su profunda molestia y calificó el hecho de Aida Cortés como una "profanación moral".
En un comunicado, la autoridad eclesiástica afirmó que las iglesias y capillas son espacios reservados únicamente para el culto religioso, y acciones como estas traspasan límites éticos y afectan la sensibilidad de los creyentes y feligreses.
La autoridad religiosa dejó claro su rechazo público a la utilización del templo para este tipo de contenidos e hizo un llamado a la reflexión. La Diócesis pidió a todos los implicados en la sesión fotográfica que reconozcan el daño causado y ofrezcan disculpas a la comunidad.
El pronunciamiento oficial de la Iglesia señaló que, aunque respeta los derechos a la dignidad y la libertad de todas las personas, considera que estos derechos tienen límites éticos cuando afectan las convicciones religiosas y el sentir de toda una comunidad.
Como respuesta concreta, la Diócesis anunció el cierre temporal de la capilla Santa Ana como medida de reparación espiritual. Además, se llevará a cabo un acto especial de desagravio junto con jornadas comunitarias de oración para reafirmar el respeto por los lugares de culto.
Debate en redes sociales
Con el título de "Hija de Dios", Aida Cortés, una de las modelos OnlyFans mejor pagadas de Colombia, publicó en su cuenta de Instagram varias fotos y videos donde se exhibe enlencería ante el altar de la capilla religiosa, asumiendo poses paródicas de la fe, como juntando sus manos en gesto de oración, o usando un velo como la Virgen María.
La publicación de Aida Cortés, realizada el pasado jueves, 11 de junio, tiene más de 81 mil ‘likes’ y 6263 comentarios, muchos de ellos criticándola por cometer un acto irrespetuoso con los feligreses de esa parroquia, y algunos lo calificaron de "profanación moral".
Por su parte, el abogado Iván Durango, consultado sobre este tema por El Colombiano, explicó que el Código Penal no contempla encarcelar a las personas por ofensas religiosas.
Sin embargo, mencionó que en el numeral 2, del artículo 202 sobre la perturbación religiosa incluye multas de hasta 16 salarios mínimos por "realizar actos sexuales o de exhibicionismo que generen molestia a la comunidad". Y podría ocurrir que un juez interprete el acto de Aida Cortés dentro de esta tipología penal.