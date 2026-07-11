María Isabel Flores: De Micrófonos a Señora Jalapa 2026

La comunicadora, locutora y presentadora guatemalteca María Isabel Flores sumó un nuevo logro a su trayectoria al ser coronada como Señora Jalapa 2026, convirtiéndose en la representante oficial de su departamento para competir en el certamen Señora Guatemala 2026.
La ceremonia se llevó a cabo en una velada especial en Jalapa, donde familiares, amigos, autoridades e invitados especiales acompañaron a la nueva soberana durante el acto de investidura.
Con una emotiva participación y un mensaje enfocado en el liderazgo femenino, Flores inicia ahora un nuevo capítulo que combina su experiencia en los medios de comunicación con el compromiso de representar a las mujeres jalapanecas en el escenario nacional.
Una noche llena de emoción
La organización de Señora Guatemala informó que la investidura reunió a distintas personalidades del departamento en una ceremonia en la que María Isabel Flores Morales recibió oficialmente la banda y la corona que la acreditan como Señora Jalapa 2026.
La nueva representante agradeció el respaldo recibido y expresó que asume esta oportunidad con responsabilidad y entusiasmo.
"Muchas gracias a mi organización por esta linda bienvenida. Es un honor para mí representar a Jalapa y empezar desde ya a disfrutar, aprender y dar lo mejor de mí en esta edición de Mrs. Guatemala", escribió en sus redes sociales.
Un mensaje dedicado a las mujeres
Tras recibir la corona, María Isabel compartió parte del discurso que ofreció durante la ceremonia, donde explicó cuál será el propósito de su participación en el certamen nacional.
La comunicadora señaló que desea representar a las mujeres que, día a día, trabajan por sacar adelante a sus familias y cumplir sus sueños.
En su mensaje destacó a madres, amas de casa, emprendedoras, trabajadoras y profesionales, asegurando que nunca es tarde para abrir nuevas puertas, conquistar metas y comenzar nuevos proyectos.
Su discurso fue ampliamente elogiado por seguidores y asistentes, quienes resaltaron el mensaje de inspiración y superación personal.
Una sesión fotográfica con identidad y empoderamiento
Horas después de la coronación, María Isabel compartió una sesión fotográfica con un diseño inspirado en elementos del occidente guatemalteco, acompañada de un mensaje dedicado a la sororidad y al apoyo entre mujeres.
"Qué honor representar el corazón valiente de las mujeres. La garra, entrega, pasión y fuerza que nos caracteriza. La sororidad es más que una palabra; desde el alma apoyemos todas las mujeres, aplaudir nuestros logros, acompañarnos en los momentos difíciles, con la firme convicción de que si avanza una, avanzamos todas", publicó.
Las imágenes recibieron decenas de felicitaciones por parte de seguidores, colegas y amistades.
¿Quién es María Isabel Flores?
María Isabel Flores cuenta con más de dos décadas de trayectoria en los medios de comunicación de Guatemala.
Su historia comenzó desde muy pequeña, cuando soñaba con convertirse en locutora mientras fabricaba micrófonos de cartón inspirados en las emisoras que escuchaba durante su infancia.
A los 16 años inició su carrera profesional en una radio católica de Jalapa y, con el paso de los años, consolidó una trayectoria que la llevó a formar parte de importantes estaciones radiales del país.
Actualmente integra el equipo de Nueva Fabuestéreo 88.1, del Grupo Emisoras Unidas, donde conduce el programa ¡Qué Viva la Vida!
Su formación en Comunicación con especialización en Periodismo Profesional también le ha permitido desempeñarse como docente universitaria, relacionista pública, presentadora de eventos y actriz en producciones teatrales y cinematográficas.