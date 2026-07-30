Ester Expósito revela su verdad sobre Mbappé en comunicado

Ester Expósito emitió un contundente comunicado para responder a la ola de rumores y publicaciones falsas que han circulado en las últimas semanas sobre su relación con el futbolista francés Kylian Mbappé. La protagonista de Élite aseguró que la difusión de información manipulada ha sobrepasado todos los límites y anunció que recurrirá a la vía legal para defender su honor y su intimidad.
La publicación llega después de varios días en los que redes sociales y algunos sitios de internet difundieron imágenes manipuladas, titulares falsos y contenido generado con inteligencia artificial que apuntaban a una supuesta crisis en la pareja e incluso a presuntas infidelidades, alimentando una intensa conversación en plataformas digitales.
El comunicado de Ester Expósito
A través de sus historias de Instagram, la actriz lamentó que su vida personal haya sido utilizada para crear información falsa con el objetivo de perjudicarla.
"En los últimos meses y especialmente estos días han circulado en redes sociales titulares e informaciones falsas y difamatorias sobre mí y mi vida personal que nada tienen que ver con la realidad o lo que soy", escribió.
Expósito aseguró que detrás de muchas de esas publicaciones existen montajes e imágenes alteradas que buscan desacreditarla.
"Son bulos absurdos creados con el fin de ensuciar una historia entre dos personas y herir mi dignidad", añadió.
"No todo vale"
La actriz explicó que, aunque siempre ha procurado mantener su vida privada lejos de los medios, esta vez decidió responder porque considera que la situación llegó demasiado lejos.
"Estoy acostumbrada a la exposición que implica mi profesión, pero no todo vale. Esta vez me veo obligada a poner aquí el límite y actuar con herramientas legales contra los responsables", señaló en el comunicado.
Con estas palabras dejó claro que buscará responsabilizar legalmente a quienes difundan contenidos que considere difamatorios o manipulados.
La polémica comenzó tras la difusión de fotografías que confirmaban la relación entre Ester Expósito y Kylian Mbappé, una de las parejas que más atención ha despertado en Europa durante los últimos meses.
Sin embargo, conforme aumentó el interés mediático también empezaron a circular publicaciones falsas que aseguraban que la relación atravesaba una crisis, que existían terceras personas involucradas e incluso que algunas imágenes mostraban supuestas infidelidades.
De acuerdo con diversos medios españoles, varias de esas fotografías fueron creadas o modificadas mediante inteligencia artificial y posteriormente compartidas como si fueran reales.
Una relación bajo los reflectores
Aunque ninguno de los dos ha ofrecido entrevistas para hablar de su noviazgo, la relación comenzó a hacerse pública a principios de este año, cuando fueron fotografiados juntos en París.
Desde entonces también fueron vistos disfrutando de vacaciones en Italia, realizando compras en la capital francesa y compartiendo distintos momentos en privado que terminaron captados por los fotógrafos.
La atención sobre la pareja aumentó aún más durante el Mundial 2026, donde Expósito fue vista apoyando al delantero francés, y posteriormente cuando Mbappé publicó por unos segundos una fotografía de la actriz en sus historias de Instagram antes de eliminarla, imagen que rápidamente se viralizó en redes sociales.
La actriz pide respeto
En su mensaje, Ester Expósito dejó claro que el problema no radica únicamente en el interés por su vida sentimental, sino en la difusión de contenido falso que, según ella, afecta su reputación.
La actriz lamentó que muchas personas compartan información sin verificar y aseguró que existe una campaña para desprestigiar tanto su imagen como su relación con el futbolista francés.
Su decisión de pronunciarse públicamente llamó la atención porque, desde que alcanzó la fama internacional con la serie Élite, siempre ha sido muy reservada respecto a su vida privada.