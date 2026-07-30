Jared Leto niega acusaciones de agresión sexual: rompe el silencio

El actor y músico estadounidense Jared Leto rechazó de forma categórica las acusaciones de agresión sexual y conducta sexual inapropiada presentadas en el documental 'Jared Leto: Hollywood's Dark Secret'.
A través de un comunicado aseguró: 'Nunca he agredido sexualmente a nadie en toda mi vida. Estas acusaciones son absoluta y categóricamente falsas'.
¿Qué revela el documental?
La producción de la BBC reúne testimonios de diez mujeres. Cuatro de ellas presentan acusaciones de presuntos delitos sexuales ocurridos entre 2002 y 2016, mientras que otras seis describen comportamientos que consideran inapropiados.
La BBC informó que revisó mensajes, fotografías y entrevistó a familiares y personas cercanas para corroborar parte de los testimonios. También entrevistó a antiguos colaboradores de Thirty Seconds to Mars.
En 2025 la revista Air Mail publicó otra investigación con señalamientos similares contra el actor. En aquella ocasión, sus representantes también negaron todas las acusaciones.
Una carrera exitosa
Jared Leto es considerado una de las figuras más versátiles de la industria del entretenimiento. Su carrera comenzó a principios de la década de 1990 con la serie televisiva My So-Called Life, donde llamó la atención del público por su interpretación de Jordan Catalano. A partir de ese momento inició un ascenso constante que lo llevó a convertirse en uno de los actores más reconocidos de Hollywood.
A lo largo de su trayectoria ha protagonizado películas aclamadas por la crítica como Requiem for a Dream (2000), American Psycho (2000), Panic Room (2002), Lord of War (2005), Chapter 27 (2007), Mr. Nobody (2009), Blade Runner 2049 (2017), House of Gucci (2021) y Morbius (2022).
Sin embargo, uno de los momentos más importantes de su carrera llegó en 2014, cuando ganó el premio Óscar como Mejor Actor de Reparto por su interpretación de Rayon en Dallas Buyers Club, reconocimiento que también le valió un Globo de Oro, un premio SAG y un Critics Choice Award.
Paralelamente, Leto ha desarrollado una exitosa carrera musical como vocalista, compositor y fundador de la banda de rock alternativo Thirty Seconds to Mars, creada en 1998 junto a su hermano Shannon Leto. El grupo ha vendido millones de discos en todo el mundo gracias a éxitos como The Kill (Bury Me), Kings and Queens, Closer to the Edge y Walk on Water, además de realizar giras internacionales que lo consolidaron como una de las bandas más populares del género.
A pesar de sus logros artísticos, la carrera de Jared Leto también ha estado rodeada de controversias. En los últimos años han surgido críticas por su comportamiento durante algunos rodajes, su método de actuación y diversos señalamientos sobre su conducta fuera de los escenarios.
Ahora, las acusaciones recopiladas en el documental de la BBC vuelven a colocar al actor en el centro del debate público, mientras él insiste en que nunca cometió los hechos denunciados y que todas las acusaciones son "absoluta y categóricamente falsas".