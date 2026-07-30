Mhoni Vidente advierte a Galilea Montijo sobre sus cirugías

La vidente cubana Mhoni Vidente volvió a generar controversia con una de sus más recientes predicciones. Durante una transmisión de su programa Pregúntale a Mhoni, la astróloga aseguró que Galilea Montijo atraviesa un complicado momento debido a una supuesta energía negativa o "trabajo de brujería", situación que, según dijo, estaría relacionada con los cambios físicos que la conductora ha mostrado en los últimos meses.
Las declaraciones surgieron apenas unas horas después de que la presentadora del programa Hoy hablara públicamente sobre las complicaciones que sufrió tras someterse a un procedimiento estético en el rostro.
¿Qué le ocurrió a Galilea Montijo?
En una reciente emisión del programa Hoy, Galilea Montijo decidió responder a las especulaciones que desde hace meses circulaban en redes sociales acerca de los cambios en su rostro.
La conductora explicó que, durante un procedimiento estético, uno de los especialistas habría tocado un nervio de la zona facial, situación que provocó alteraciones visibles principalmente alrededor de los ojos y, posteriormente, en los labios.
Sus declaraciones llegaron luego de que cientos de usuarios comentaran su apariencia durante el estreno de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, donde muchos señalaron que lucía diferente.
Galilea explicó que se encuentra en proceso de recuperación y dejó claro que las modificaciones en su rostro obedecen a una complicación médica derivada del tratamiento estético y no a otra situación.
Mhoni Vidente habla de una "brujería"
Pese a la explicación ofrecida por la conductora, Mhoni Vidente aseguró que existe un trasfondo espiritual detrás de lo que está viviendo Galilea.
Durante su programa, la astróloga afirmó que la presentadora estaría siendo víctima de una fuerte energía negativa.
"Yo sí creo que Galilea, si no se quita esa brujería o ese problema que cada vez está creciendo, esa fuerza de energía negativa, la puede acabar", expresó.
Las declaraciones rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde generaron opiniones divididas entre quienes respaldan las predicciones de Mhoni y quienes consideran que los cambios físicos tienen únicamente una explicación médica.
El consejo de la vidente
Además de hablar sobre la supuesta brujería, Mhoni Vidente aprovechó para enviar un consejo directo a Galilea Montijo.
La astróloga le recomendó no someterse a nuevos procedimientos estéticos mientras se recupera por completo.
"Aquí Galilea tiene que ser un poco más consciente. Ya no hacerse nada, nada. No exponerse a ninguna inyección ni a ningún procedimiento. Que deje que su cuerpo y su salud se recuperen por sí solos", comentó.
Asimismo, aseguró que continuar realizándose tratamientos podría complicar aún más su situación y aumentar las críticas que recibe en redes sociales.
Una polémica que divide opiniones
Las declaraciones de Mhoni Vidente provocaron un intenso debate en redes sociales.
Mientras algunos seguidores aseguraron creer en las predicciones de la astróloga y respaldaron su llamado a que Galilea cuide su salud, otros usuarios consideraron que las afirmaciones carecen de fundamento y señalaron que la propia conductora ya explicó que las alteraciones en su rostro fueron consecuencia de una complicación médica.
Hasta el momento, Galilea Montijo no ha respondido públicamente a las declaraciones de Mhoni Vidente.