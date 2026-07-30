Natalie Portman deslumbra en la recta final de su embarazo

La actriz estadounidense Natalie Portman volvió a acaparar la atención de sus seguidores al compartir una fotografía en la que luce el avanzado estado de su embarazo. La ganadora del premio Óscar publicó la imagen en su cuenta de Instagram acompañada de un breve, pero emotivo mensaje que rápidamente se viralizó y generó miles de reacciones de admiradores y colegas del mundo del espectáculo.
En la fotografía, captada por la fotógrafa Shelby Duncan, la protagonista de Black Swan aparece frente a un balcón iluminado por la luz natural, vistiendo una camisa azul abierta mientras acaricia su vientre con una sonrisa serena.
Junto a la imagen escribió la frase: "Counting the days until we meet you" ("Contando los días hasta que nos conozcamos"), dejando ver la emoción que siente por la próxima llegada de su bebé.
Una publicación que conmovió a sus seguidores
La publicación recibió miles de "me gusta" y comentarios en cuestión de horas. Amigos, artistas y fanáticos felicitaron a Natalie Portman por esta nueva etapa de su vida y destacaron la felicidad que transmite en la fotografía.
No es habitual que la actriz comparta aspectos de su vida privada, por lo que la imagen llamó aún más la atención. Durante sus embarazos anteriores mantuvo un perfil muy discreto, realizando pocas apariciones públicas y limitando las publicaciones relacionadas con su familia.
Precisamente esa reserva ha caracterizado buena parte de su carrera, ya que Portman ha procurado mantener separada su vida profesional de la personal, compartiendo únicamente algunos momentos especiales con sus seguidores.
Su tercer hijo
Este será el tercer hijo de Natalie Portman y el primero junto al productor musical francés Tanguy Destable, conocido artísticamente como Tepr, con quien mantiene una relación desde 2025.
La actriz ya es madre de Aleph, nacido en 2011, y Amalia, nacida en 2017, ambos fruto de su matrimonio con el coreógrafo francés Benjamin Millepied.
Portman y Millepied se conocieron durante el rodaje de Black Swan, película estrenada en 2010, donde él trabajó como coreógrafo. La pareja contrajo matrimonio en 2012 y permaneció junta durante más de una década, hasta que en 2024 se confirmó oficialmente su divorcio.
Meses después comenzaron a surgir rumores sobre una nueva relación sentimental con Destable, quien ha acompañado a la actriz durante esta nueva etapa de su vida.
Así anunció su embarazo
Natalie Portman confirmó públicamente que esperaba un bebé en abril de este año durante una entrevista concedida a Harper's Bazaar.
En aquella conversación explicó que vive este embarazo desde una perspectiva completamente distinta a la de sus dos anteriores maternidades.
La actriz aseguró sentirse profundamente agradecida por la oportunidad de convertirse nuevamente en madre y confesó que, con el paso de los años, ha aprendido a disfrutar el proceso con mayor tranquilidad.
También recordó que su madre es médica especializada en fertilidad, por lo que desde pequeña conoció historias de mujeres que enfrentaban dificultades para quedar embarazadas, una experiencia que hoy la hace valorar aún más esta etapa.
"Ahora entiendo que no todo está bajo nuestro control y que cada embarazo es un regalo", expresó durante aquella entrevista.
Una de las actrices más respetadas de su generación
Natalie Portman inició su carrera cinematográfica cuando apenas era una adolescente con la película Léon: The Professional (1994), donde compartió pantalla con Jean Reno.
Desde entonces construyó una sólida trayectoria que incluye títulos como Closer, V for Vendetta, Jackie, Annihilation, Thor, Thor: Love and Thunder y la trilogía precuela de Star Wars, donde interpretó a la reina y senadora Padmé Amidala, uno de los personajes más recordados de la saga.
En 2011 recibió el premio Óscar a Mejor Actriz por su aclamada interpretación de Nina Sayers en Black Swan, papel para el que se preparó durante meses con un exigente entrenamiento en ballet.
A lo largo de su carrera también ha destacado por su compromiso con causas sociales, la igualdad de género, la educación y el medio ambiente, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes de Hollywood tanto dentro como fuera de la pantalla.