Apoya a Sebas Bárcenas en Premios Juventud 2023 con tu voto

El cantante guatemalteco Sebas Bárcenas continúa abriéndose paso en la industria musical internacional al convertirse en uno de los nominados a Premios Juventud 2026, uno de los reconocimientos más importantes de la música latina.
El artista, de 23 años e hijo del reconocido vocalista guatemalteco Tavo Bárcenas, líder de la banda Viento en Contra, competirá en la categoría La Nueva Generación Masculina, un reconocimiento que destaca a los nuevos talentos con mayor proyección en la industria.
La nominación fue recibida con entusiasmo tanto por el cantante como por su familia y seguidores, quienes comenzaron una campaña para invitar al público a votar y apoyar al representante guatemalteco.
"Estamos nominados"
A través de sus redes sociales, Sebas Bárcenas compartió la noticia con un emotivo mensaje dirigido a sus seguidores.
"Estamos nominados a Premios Juventud. Gracias de corazón familia, despertar con esta noticia ha sido un sueño hecho realidad. Gracias al increíble equipo detrás de este proyecto... este es un gran paso para la industria en Guatemala", escribió.
Horas después publicó otro mensaje donde expresó lo que representa este momento para su carrera.
"De la Zona 5 por el mundo. Mi primera nominación internacional. Gracias a todos los que creen en mí", señaló.
Las publicaciones rápidamente comenzaron a llenarse de mensajes de felicitación por parte de artistas, amigos y seguidores.
El orgullo de Tavo Bárcenas
Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el de su padre, Tavo Bárcenas, quien celebró el logro de su hijo.
"Me alegro mucho, mijo. Te lo mereces. Ya sos un campeón. Te amo. Dios siempre con vos", escribió el cantante guatemalteco.
El reconocimiento también fue compartido por su tío Mario Bárcenas y diversas páginas dedicadas a promover el turismo y el talento nacional, destacando que Guatemala vuelve a tener representación en un escenario internacional.
De la Zona 5 para el mundo
La nominación llega en uno de los momentos más importantes de la carrera de Sebas Bárcenas.
Recientemente presentó su álbum debut "De la Zona 5 para el mundo", una producción inspirada en el barrio donde creció en la Ciudad de Guatemala y que, según ha explicado, representa no solo sus experiencias personales, sino también la identidad de miles de jóvenes guatemaltecos.
En entrevistas recientes, el cantante aseguró que quiso mostrar "el lado de la gente que trabaja duro por sus sueños", convirtiendo a la Zona 5 en el símbolo principal de su primera producción discográfica.
El álbum reúne 13 canciones y será lanzado oficialmente el 13 de agosto, incluyendo temas como "Cuántas veces no", que ha logrado miles de reproducciones en plataformas digitales.
¿Cómo votar por Sebas Bárcenas?
Los seguidores del artista pueden apoyarlo directamente en las votaciones oficiales de Premios Juventud 2026.
Para hacerlo deben seguir estos pasos:
· Ingresar al sitio oficial de votaciones de Premios Juventud.
· Registrarse con un correo electrónico.
· Ser mayor de edad para emitir el voto.
· Buscar la categoría La Nueva Generación Masculina.
· Seleccionar a Sebas Bárcenas y enviar el voto.
Las votaciones estarán abiertas del 28 de julio al 10 de agosto y la participación es completamente gratuita.
¿Cuándo serán los Premios Juventud?
La edición número 23 de Premios Juventud se celebrará el 3 de septiembre de 2026 desde el Anfiteatro Starlite de Marbella, España, convirtiéndose en la primera ocasión en que la ceremonia se realiza fuera de Estados Unidos.
La gala será transmitida por Univision, UNIMÁS, Galavisión, ViX y YouTube, donde se premiará a los artistas más destacados del año en 50 categorías.