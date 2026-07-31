Alejandra Jaramillo lanza nuevo proyecto tras polémica despedida

La presentadora ecuatoriana Alejandra Jaramillo confirmó que ya tiene un nuevo proyecto profesional, apenas unas semanas después de su salida del programa Siéntese quien pueda, en medio de la controversia que generaron sus comentarios sobre la derrota de la Selección de México durante el Mundial 2026.
A través de sus redes sociales, la también modelo e influencer compartió un emotivo video en el que aparece junto a su esposo, el creador de contenido Beta Mejía, celebrando una llamada que cambiará nuevamente el rumbo de su carrera.
¿Qué ocurrió con Alejandra Jaramillo?
La polémica comenzó durante la Copa del Mundo de 2026, cuando Jaramillo celebró públicamente la eliminación de la Selección de México a manos de Inglaterra.
La conductora explicó posteriormente que reaccionó con emoción debido a que Ecuador había sido eliminado previamente por el conjunto mexicano, aunque sus comentarios provocaron una fuerte ola de críticas, principalmente entre usuarios mexicanos.
Las reacciones llegaron rápidamente a redes sociales, donde numerosos espectadores pidieron que fuera separada del programa Siéntese quien pueda. Poco tiempo después se confirmó su salida del espacio televisivo.
La conductora ofreció disculpas
Tras la controversia, Alejandra Jaramillo publicó un mensaje disculpándose con quienes se sintieron ofendidos.
Reconoció que se dejó llevar por la pasión del futbol y aseguró que nunca tuvo la intención de faltar al respeto al pueblo mexicano.
Más adelante, durante diversas entrevistas, manifestó que consideraba desproporcionadas las consecuencias que enfrentó por lo ocurrido.
Incluso afirmó que sintió haber sido "crucificada" por un error cometido en medio de la emoción deportiva.
Sus compañeros salieron en su defensa
Después de hacerse oficial su salida del programa, varios de sus excompañeros expresaron públicamente su respaldo.
Algunos señalaron que el despido había sido una medida excesiva y defendieron el derecho de la presentadora a expresar su opinión, aunque reconocieron que sus declaraciones generaron molestia entre parte del público.
Las opiniones, sin embargo, continuaron divididas en redes sociales.
Un nuevo proyecto internacional
Ahora, Alejandra Jaramillo anunció que trabajará junto a Beta Mejía en un proyecto relacionado con la Fórmula 1.
En el video compartido por la pareja se escucha la llamada en la que reciben la confirmación de que ambos participarán en una cobertura especial desde Italia para ESPN Colombia y Disney.
Al conocer la noticia, ambos reaccionan con abrazos y lágrimas de emoción. "Dios es bueno todo el tiempo, todo el tiempo Dios es bueno", escribió la presentadora al compartir el video.
También agradeció el respaldo recibido durante las últimas semanas. "Gracias a ustedes por el apoyo que me han dado, créanme que lo he sentido profundamente", expresó.
El anuncio generó miles de comentarios en redes sociales. Muchos seguidores felicitaron a la conductora por conseguir una nueva oportunidad laboral y aseguraron que merece continuar creciendo profesionalmente.
Sin embargo, también hubo usuarios que recordaron la polémica ocurrida durante el Mundial 2026 y cuestionaron que obtuviera un nuevo proyecto internacional tan poco tiempo después de su salida de televisión.
¿Quién es Alejandra Jaramillo?
Conocida como "La Caramelo", Alejandra Jaramillo es una de las presentadoras ecuatorianas más populares de los últimos años.
Comenzó su carrera en la televisión siendo apenas una adolescente y posteriormente participó en programas como Magneto, Destino Aventura, Te tomaste la noche, El Matinal, Guerra de Sueños y En Contacto.
En 2021 se trasladó a Estados Unidos tras el asesinato de su entonces pareja, el presentador ecuatoriano Efraín Ruales, donde continuó desarrollando su carrera en la televisión hispana.
Más adelante se integró a Siéntese quien pueda, espacio del que salió recientemente.
En 2025 también ganó, junto a Beta Mejía, el reality ¿Apostarías por mí?, consolidándose como una de las parejas más populares en redes sociales.