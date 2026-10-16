 Hilary Swank embarazada a los 52 años: Así luce ahora
Farándula

FOTOS: Así luce Hilary Swank embarazada a sus 52 años

La celebridad, quien congeló sus óvulos a los 37, desafía los prejuicios sobre la maternidad tardía y espera su tercer bebé para diciembre.

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Hilary Swank, Instagram
Hilary Swank / FOTO: Instagram
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Hilary Swank, la aclamada actriz de 52 años, ha vuelto a captar la atención pública al anunciar que espera su tercer hijo.

Este feliz acontecimiento ha sido el marco perfecto para que la ganadora de dos premios Oscar no solo comparta su inmensa alegría, sino que también alce la voz en defensa de su decisión de ser madre a una edad más avanzada.

A través de una entrevista, ella ha cuestionando las críticas y el doble estándar que, a menudo, enfrentan las mujeres en comparación con los hombres cuando deciden formar una familia en etapas posteriores de la vida.

La actriz, quien ya es madre de mellizos nacidos cuando tenía 48 años, abordó este tema sensible durante una reveladora entrevista en "The Drew Barrymore Show".

Hilary Swank destacó la marcada disparidad en el juicio social que se aplica a hombres y mujeres.

"Hay muchas críticas que reciben las mujeres por tener hijos a una edad más avanzada, pero no los hombres, lo cual es interesante", afirmó, señalando una brecha de género en la percepción de la maternidad y paternidad tardía.

Drew Barrymore, de 51 años y también madre, respaldó firmemente la opinión de Hilary Swank, calificando la situación de "muy extraña" y haciendo hincapié en que "los hombres tienen hijos cuando están cerca de los 80 años y no es eufemismo ni una broma", lo que subraya la persistencia de esta doble moral.

Una experiencia personal y una reflexión profunda

La protagonista de "Million Dollar Baby" compartió una experiencia particularmente reveladora. Relató cómo una mujer la confrontó directamente, reprochándole su edad para la maternidad. La crítica fue contundente:

"¿Cómo te atreves? Eres demasiado mayor y no tendrás la edad suficiente cuando tus hijos sean mayores. Mi papá era mi persona favorita y murió cuando yo tenía poco más de 20 años y fue devastador".

Lejos de sentirse atacada, Hilary Swank explicó que se identificó con el sentimiento de pérdida, ya que su propio padre también falleció. Sin embargo, su perspectiva fue de profunda resiliencia y amor.

"Preferiría haber nacido y haber tenido a esa persona que fue mi favorita y vivir esa experiencia a no tenerla en absoluto", explicó la ganadora del Oscar, una declaración que encapsula su convicción de que la experiencia de la maternidad, con todas sus implicaciones y sin importar la edad, es un regalo invaluable.

El emocionante anuncio de su tercer embarazo se hizo público el miércoles 14 de octubre a través de un tierno video compartido en su cuenta de Instagram.

En la grabación, Swank aparece junto a su esposo, Philip Schneider, y sus mellizos, Aya y Ohm, quienes nacieron en 2023. La familia baila alegremente en una habitación oscura, con luces adheridas a su ropa, creando un ambiente festivo y lleno de expectativa.

Swank, con su vientre de embarazada, muestra la forma de un pequeño hombrecito, aludiendo de manera encantadora al bebé que viene en camino. La actriz acompañó la publicación con un mensaje lleno de ilusión:

"Muchas personas me han preguntado cuál será mi próximo proyecto. Este se estrena en diciembre", junto a emojis que celebran la inminente llegada de un nuevo miembro a la familia. 

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