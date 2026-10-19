Selena Gomez: El motivo detrás de su cambio de voz

Selena Gomez ha revelado públicamente que años de vapeo con nicotina alteraron permanentemente el tono de su voz, un cambio que, según sus propias palabras, es irreversible.
La artista compartió esta impactante confesión durante una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram, donde también aprovechó para enviar un contundente mensaje a quienes consideran iniciarse en esta práctica.
Selena Gomez, de 34 años, confirmó en una historia de Instagram publicada recientemente que logró abandonar el hábito del vapeo, aunque admitió la considerable dificultad que implica dejar la nicotina.
"Me entusiasma mucho porque dejé de vapear y solo espero poder mantenerlo. Es muy difícil", expresó la intérprete, subrayando la lucha personal que enfrentó para superar esta adicción.
Dirigiéndose directamente a sus seguidores y a la audiencia en general, la exfigura de Disney Channel lanzó una advertencia clara sobre los riesgos del vapeo.
"Simplemente no vale la pena. Es muy tonto y cambió mi voz", afirmó Gomez en el video, buscando disuadir a otros de cometer el mismo error que ella lamenta.
Esta no es la primera vez que la artista se refiere a modificaciones en su voz. En diciembre de 2023, durante otra transmisión en vivo de Instagram, atribuyó un cambio en su tono vocal a una inflamación interna en la garganta, declarando:
"Mi garganta se inflama por dentro a veces. Eso es todo". Ahora, la conexión con el vapeo añade una nueva dimensión a estas explicaciones previas.
La transparencia sobre su salud
Selena Gomez ha hablado abiertamente en numerosas ocasiones sobre su diagnóstico de lupus, una enfermedad autoinmune crónica que puede causar inflamación e irritación en diversas partes del cuerpo, incluyendo articulaciones, piel, riñones, células sanguíneas, cerebro, corazón y pulmones, según información de Mayo Clinic.
Esta condición ha sido una constante en su vida y ha influido en varias de sus experiencias públicas.
En el pasado, Gomez también desmintió categóricamente rumores sobre un supuesto problema con el alcohol. En una entrevista con Billboard en 2015, aclaró que su ingreso a un centro de tratamiento estaba relacionado con el lupus y la quimioterapia necesaria para su manejo, y no con el abuso de sustancias.
"Nunca he tenido un problema con la bebida", enfatizó en aquella ocasión, buscando despejar cualquier malentendido.
Asimismo, la cantante ha abordado las fluctuaciones de peso que ha experimentado a lo largo de los años, relacionándolas directamente con los medicamentos que debe tomar para su tratamiento.
Durante un episodio de la serie de Apple TV+ "Dear...", estrenada en 2023, explicó cómo su peso variaba constantemente debido a la medicación.
"Mi peso fluctuaba constantemente porque tomaba ciertos medicamentos", dijo Gomez, lamentando las críticas y el "body shaming" que recibió por ello.
"La gente no tardó en usarlo en mi contra. Me avergonzaban por aumentar de peso a causa de mi lupus", compartió, destacando el impacto negativo de estos comentarios en su bienestar.