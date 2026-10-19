 Selena Gomez: El motivo detrás de su cambio de voz
Farándula

La razón por la que Selena Gomez cambió permanentemente su voz

A través de un video que colgó en Instagram, la cantante respondió la pregunta que tantos fans le ha hecho: ¿por qué ha cambiado tanto su voz en los últimos años?

Compartir:
Selena Gómez, Selena Gómez
Selena Gómez / FOTO: Selena Gómez
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Selena Gomez ha revelado públicamente que años de vapeo con nicotina alteraron permanentemente el tono de su voz, un cambio que, según sus propias palabras, es irreversible.

La artista compartió esta impactante confesión durante una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram, donde también aprovechó para enviar un contundente mensaje a quienes consideran iniciarse en esta práctica.

Selena Gomez, de 34 años, confirmó en una historia de Instagram publicada recientemente que logró abandonar el hábito del vapeo, aunque admitió la considerable dificultad que implica dejar la nicotina.

"Me entusiasma mucho porque dejé de vapear y solo espero poder mantenerlo. Es muy difícil", expresó la intérprete, subrayando la lucha personal que enfrentó para superar esta adicción.

Dirigiéndose directamente a sus seguidores y a la audiencia en general, la exfigura de Disney Channel lanzó una advertencia clara sobre los riesgos del vapeo.

"Simplemente no vale la pena. Es muy tonto y cambió mi voz", afirmó Gomez en el video, buscando disuadir a otros de cometer el mismo error que ella lamenta.

Esta no es la primera vez que la artista se refiere a modificaciones en su voz. En diciembre de 2023, durante otra transmisión en vivo de Instagram, atribuyó un cambio en su tono vocal a una inflamación interna en la garganta, declarando:

"Mi garganta se inflama por dentro a veces. Eso es todo". Ahora, la conexión con el vapeo añade una nueva dimensión a estas explicaciones previas.

La transparencia sobre su salud

Selena Gomez ha hablado abiertamente en numerosas ocasiones sobre su diagnóstico de lupus, una enfermedad autoinmune crónica que puede causar inflamación e irritación en diversas partes del cuerpo, incluyendo articulaciones, piel, riñones, células sanguíneas, cerebro, corazón y pulmones, según información de Mayo Clinic.

Esta condición ha sido una constante en su vida y ha influido en varias de sus experiencias públicas.

En el pasado, Gomez también desmintió categóricamente rumores sobre un supuesto problema con el alcohol. En una entrevista con Billboard en 2015, aclaró que su ingreso a un centro de tratamiento estaba relacionado con el lupus y la quimioterapia necesaria para su manejo, y no con el abuso de sustancias.

"Nunca he tenido un problema con la bebida", enfatizó en aquella ocasión, buscando despejar cualquier malentendido.

Asimismo, la cantante ha abordado las fluctuaciones de peso que ha experimentado a lo largo de los años, relacionándolas directamente con los medicamentos que debe tomar para su tratamiento.

Durante un episodio de la serie de Apple TV+ "Dear...", estrenada en 2023, explicó cómo su peso variaba constantemente debido a la medicación.

"Mi peso fluctuaba constantemente porque tomaba ciertos medicamentos", dijo Gomez, lamentando las críticas y el "body shaming" que recibió por ello.

"La gente no tardó en usarlo en mi contra. Me avergonzaban por aumentar de peso a causa de mi lupus", compartió, destacando el impacto negativo de estos comentarios en su bienestar.

En Portada

Guatemala recibirá con homenajes a Miguel Ángel Asturiast
Nacionales

Guatemala recibirá con homenajes a Miguel Ángel Asturias

03:18 PM, Oct 19
Lanzan en Guatemala sistema de alertas sísmicas para teléfonos móvilest
Nacionales

Lanzan en Guatemala sistema de alertas sísmicas para teléfonos móviles

04:47 PM, Oct 19
Organizaciones condenan asesinato de Solórzano Foppa y exigen justiciat
Nacionales

Organizaciones condenan asesinato de Solórzano Foppa y exigen justicia

01:23 PM, Oct 19
Trump insiste en renombrar Nuevo México como Nueva Américat
Internacionales

Trump insiste en renombrar Nuevo México como "Nueva América"

02:30 PM, Oct 19
La música de Héroes del Silencio regresa a Guatemala con un espectáculo sinfónicot
Farándula

La música de Héroes del Silencio regresa a Guatemala con un espectáculo sinfónico

04:04 PM, Oct 19

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalLiga de NacionesEstados UnidosViolenciaLiga NacionalPNCEE.UU.Justicia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar