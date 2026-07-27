Emily Willis recibirá indemnización por daño cerebral

La exestrella del cine para adultos Emily Willis, cuyo nombre real es Litzy Lara Buñuelos, recibirá una indemnización de $3 millones después de que un juez aprobara un acuerdo relacionado con el daño cerebral irreversible que sufrió durante su permanencia en un centro de rehabilitación en Malibú, California.
La actriz, nacida en Argentina en 1999 y radicada en Estados Unidos desde temprana edad, ingresó en 2024 a un programa especializado para recibir tratamiento por su adicción a la ketamina. Sin embargo, durante su estancia sufrió una emergencia médica que derivó en una lesión cerebral permanente causada por la falta de oxígeno, cambiando por completo su vida.
La demanda apuntó a presunta negligencia
La compensación económica forma parte de un acuerdo judicial derivado de la demanda presentada por Emily Willis y su madre contra el centro de rehabilitación Summit Malibu.
La familia sostuvo que el establecimiento no actuó con la rapidez ni con la atención médica necesaria durante la emergencia que sufrió la actriz, lo que habría contribuido a las graves secuelas neurológicas que enfrenta actualmente.
Según la demanda, las presuntas fallas en la supervisión médica y en la respuesta ante la crisis provocaron que Willis sufriera una lesión cerebral irreversible, dejándola con una discapacidad permanente.
Por su parte, Summit Malibu rechazó las acusaciones de negligencia y aseguró que el personal siguió los protocolos correspondientes. En los documentos presentados ante la corte, la institución afirmó que la paciente rechazó en diversas ocasiones las recomendaciones médicas y que, legalmente, no podían obligarla a abandonar el centro para recibir otro tipo de atención.
Finalmente, ambas partes alcanzaron un acuerdo económico que fue autorizado por un juez, debido a que la condición médica de Willis le impide tomar decisiones por sí misma.
Un daño cerebral con consecuencias permanentes
De acuerdo con la información presentada durante el proceso judicial, Emily Willis sufrió una lesión cerebral hipóxica, un tipo de daño que ocurre cuando el cerebro permanece durante un tiempo sin recibir suficiente oxígeno.
Las consecuencias de este tipo de lesiones pueden ser irreversibles y afectar funciones esenciales como el movimiento, el habla, la memoria y la capacidad cognitiva.
Los abogados de la actriz señalaron que actualmente presenta una discapacidad profunda que le impide realizar actividades básicas de manera independiente.
Su estado de salud sigue siendo delicado
La información difundida durante el caso indica que Emily Willis permanece bajo atención permanente en la vivienda de su madre.
Sus representantes legales explicaron que la exmodelo no puede mover voluntariamente su cuerpo ni hacerse cargo de sus propios asuntos personales. Entre las pocas respuestas que presenta se encuentran abrir los ojos ocasionalmente y emitir algunos sonidos, mientras continúa recibiendo cuidados especializados las 24 horas del día.
Su condición ha sido descrita como una incapacidad severa y permanente.
Una de las figuras más reconocidas de la industria
Antes de retirarse de la industria del entretenimiento para adultos, Emily Willis alcanzó una rápida popularidad y se convirtió en una de las actrices más premiadas del sector.
A lo largo de su carrera recibió varios galardones de los Premios AVN, considerados entre los más importantes de la industria, incluyendo el reconocimiento a Mejor Intérprete Femenina del Año en 2021.
También fue nombrada Penthouse Pet of the Month en 2019, consolidando su presencia dentro del entretenimiento para adultos.