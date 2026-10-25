Eduin Caz revela cicatriz y aclara rumores sobre su rostro

Eduin Caz volvió a estar en el centro de la conversación luego de que se difundieran imágenes en las que aparece con una visible cicatriz en una de sus mejillas. La situación generó preocupación entre sus seguidores y provocó todo tipo de especulaciones sobre la salud y el aspecto físico del cantante de Grupo Firme.
Ante los rumores, el propio artista decidió explicar qué le pasó y mostró la marca que ahora tiene en el rostro. De acuerdo con la explicación que Eduin Caz compartió en sus redes sociales, la cicatriz es consecuencia de un procedimiento para retirar una lesión que tenía desde hacía varios años en una de sus mejillas.
El cantante explicó que se trataba de una especie de granito o cabello enterrado que permaneció durante mucho tiempo y que incluso llegó a parecer un lunar. Cabe destacar que, finalmente, el artista tomó la decisión de atenderlo y someterse a un procedimiento para retirarlo.
La intervención generó preocupación después de que comenzaran a circular fotografías del cantante con la zona de la mejilla lastimada. Según reportes difundidos por medios de espectáculos, la lesión habría sido un absceso y requirió algunos puntos de sutura.
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Hasta el momento, no se han dado a conocer públicamente los resultados de los análisis realizados al tejido retirado, por lo que no existen mayores detalles sobre el diagnóstico médico. Uno de los rumores que rápidamente comenzó a circular en redes sociales fue que Eduin Caz habría aprovechado la intervención para realizarse algún procedimiento estético en el rostro.
Sin embargo, el vocalista de Grupo Firme negó esta versión y dejó claro que la cicatriz no está relacionada con una cirugía para modificar sus facciones.
El cantante incluso respondió con humor a algunas de las especulaciones que surgieron después de que aparecieran las imágenes de su rostro. Además, explicó que los cambios que algunos seguidores han notado recientemente en su apariencia se deben, entre otras cosas, a que dejó de consumir alcohol y retomó sus entrenamientos en el gimnasio.
A pesar de la intervención, Eduin Caz dejó claro que sus compromisos profesionales continúan.