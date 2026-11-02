Gaby Moreno sorprende con fiambre guatemalteco y un detalle

La cantautora guatemalteca Gaby Moreno compartió con sus seguidores una de las tradiciones gastronómicas más representativas de Guatemala: la preparación del fiambre, un platillo que forma parte de las celebraciones del Día de Todos los Santos.
A través de una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram, la ganadora del Grammy mostró una fotografía de su creación, que destacó por su colorida presentación y la variedad de ingredientes utilizados.
Sin embargo, hubo un detalle especial en la publicación: la cantante reveló que era la primera vez que preparaba fiambre siguiendo la receta de su abuelita, aunque decidió realizar una modificación importante.
En lugar de utilizar las carnes y los embutidos tradicionales, Moreno optó por elaborar una versión vegetariana, conservando parte de la esencia de esta receta familiar.
¿Qué tenía de diferente el fiambre de Gaby Moreno?
La artista acompañó la fotografía con un mensaje en el que expresó su satisfacción por el resultado de su preparación.
"Por primera vez hice fiambre con la receta de mi abuelita pero en versión vegetariana y salió delis", escribió.
La publicación estuvo acompañada de emoticones y una bandera de Guatemala, un detalle con el que la intérprete resaltó su cariño por las costumbres de su país.
En la imagen se observa un plato decorado con hojas de lechuga, elotitos, vegetales de diferentes colores y varias mitades de huevo duro.
También destacan ingredientes encurtidos y otros elementos que aportan textura y color a la preparación.
Aunque la cantante no compartió la lista completa de ingredientes ni explicó el procedimiento que siguió, su fotografía permite apreciar una presentación elaborada de este platillo tradicional.
La principal diferencia con las recetas más conocidas del fiambre guatemalteco es que su versión no incluye las carnes ni los embutidos que suelen utilizarse en muchas preparaciones.
Una receta heredada de su abuelita
Otro aspecto especial de la publicación fue la referencia a su abuelita, de quien Gaby Moreno conservó la receta utilizada para preparar el fiambre.
En Guatemala, esta tradición gastronómica suele transmitirse de generación en generación, y muchas familias mantienen recetas que han pasado de abuelos a padres e hijos.
La elaboración del fiambre representa mucho más que la preparación de una comida, pues también se convierte en una oportunidad para compartir recuerdos y mantener vivas las costumbres familiares.
Cada hogar puede incorporar ingredientes y técnicas particulares, lo que explica la existencia de diferentes versiones del platillo.
En el caso de Moreno, la cantante decidió conservar la receta familiar y adaptarla a una preparación vegetariana.
Su publicación muestra cómo una tradición puede reinterpretarse sin perder el vínculo emocional con quienes la transmitieron.
El fiambre, una de las tradiciones más importantes de Guatemala
Cada 1 de noviembre, durante la celebración del Día de Todos los Santos, numerosas familias guatemaltecas se reúnen para compartir fiambre.
Este platillo frío es uno de los símbolos gastronómicos más reconocidos del país y se caracteriza por la combinación de sabores, colores y texturas.
Su origen se relaciona con la época colonial y con la incorporación de ingredientes y técnicas culinarias de diferentes tradiciones.
Con el paso de los años, su preparación adquirió un significado especial dentro de las familias guatemaltecas.
Entre sus variedades más conocidas se encuentran el fiambre rojo, que utiliza remolacha, y el fiambre blanco, que generalmente prescinde de este ingrediente.
No obstante, existen numerosas recetas familiares que incluyen modificaciones en los vegetales, carnes, embutidos y condimentos.
En 2019, los conocimientos y procesos tradicionales de elaboración del fiambre fueron declarados Patrimonio Cultural Intangible de la Nación por el Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala.
Este reconocimiento destaca la importancia del platillo como una manifestación de identidad cultural y una tradición que fortalece los vínculos familiares.
Gaby Moreno mantiene vivas sus raíces guatemaltecas
Gaby Moreno ha construido una destacada trayectoria internacional gracias a su talento como cantante, compositora y guitarrista.
Su propuesta musical combina géneros como blues, jazz, soul, folk y sonidos latinoamericanos, elementos que le han permitido desarrollar un estilo propio.
A lo largo de su carrera ha recibido importantes reconocimientos, entre ellos un Grammy en 2024 por su producción X Mí (Vol. 1), en la categoría de Mejor Álbum de Pop Latino.
Además de sus logros musicales, la artista ha mantenido una estrecha relación con Guatemala, país al que suele hacer referencia mediante sus proyectos artísticos y publicaciones personales.
En esta ocasión, decidió compartir una experiencia culinaria relacionada con las tradiciones de noviembre.