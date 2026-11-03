Martha Stewart pierde contrato por disfraz de Halloween polémico

Martha Stewart se vio envuelta en una significativa controversia este fin de semana tras publicar y luego eliminar una fotografía en su cuenta de Instagram donde aparecía disfrazada de una persona sin hogar.
La imagen generó una ola de rechazo inmediato y contundente en diversas plataformas de redes sociales, lo que llevó a la celebridad de 85 años a emitir una disculpa pública, admitiendo la notoria falta de empatía en su desafortunada caracterización.
La polémica se desató cuando Martha Stewart compartió la imagen como parte de una campaña promocional para su línea de velas, que se comercializa a través de la plataforma QVC.
En la fotografía, la empresaria lucía una vestimenta desgarrada y visiblemente sucia, el rostro con marcas de suciedad intencionadas y sostenía un cartel con la inequívoca frase:
"Tengo hambre, ayúdame". Aunque el contenido fue borrado a los pocos minutos de su publicación original, las capturas de pantalla se viralizaron con una velocidad impresionante en plataformas como X, Reddit e Instagram, asegurando que el incidente no pasara desapercibido para la opinión pública digital.
A sus 85 años y al frente de un imperio valorado en 400 millones de dólares, Martha Stewart ha presumido siempre de su pasión por Halloween, pero su elección para el 31 de octubre fue indefendible.
Convertir en disfraz la situación de quienes viven en la calle no es una broma inocente, sino una falta de sensibilidad difícil de justificar, y más viniendo de alguien con su fortuna y su alcance y los usuarios de redes sociales se lo hicieron saber.
Reconoce que el disfraz fue un error
En un primer momento, la empresaria sostuvo que su intención había sido llamar la atención sobre el problema de la falta de vivienda.
Martha Stewart también recordó su apoyo a organizaciones benéficas que trabajan con personas afectadas por esta situación.
Sin embargo, posteriormente consideró insuficiente esa primera respuesta y publicó una nueva disculpa.
"Es difícil admitir cuando realmente has cometido un error. Mi declaración anterior no fue suficiente", escribió Stewart en Instagram. Después reconoció directamente el problema: "Llevar un disfraz como el que llevé fue insensible y no divertido".
Mi declaración anterior no fue suficiente. Sé que mucha gente está pasando por dificultades económicas. Usar un disfraz como el que usé fue una falta de sensibilidad y no tuvo ninguna gracia. Lo siento mucho", aseguró.
El error no quedó ahí, pues marcas como Kohler, Bandolier, Crumbl Cookies decidieron pausar su colaboración.