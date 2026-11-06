Anahí sorprende con abdomen extraño y recibe críticas

Hace unos días, Anahí causó euforia al dejar al descubierto su impresionante figura presumiendo el look que llevaba para el programa "¿Quién es la máscara?".
A través de su cuenta oficial de Instagram, la famosa presumió de una fotografía en la que enseñó su look que constaba de un espectacular vestuario: un pantalón blanco y un top con cuencas doradas que dejaba ver su perfecto abdomen.
Sin embargo, las criticas no tardaron en llegar y trascendieron fronteras. Anahí respondió de forma contundente a una cirujana plástica española que criticó su apariencia física en redes sociales.
La polémica comenzó cuando la doctora analizó una fotografía de la cantante y actriz mexicana, asegurando públicamente que el aspecto de su abdomen era el resultado de procedimientos estéticos fallidos y que presentaba "fibrosis" por una supuesta liposucción mal realizada.
Pero la respuesta de Anahí dejó atónitos a todos , dejando claro que nadie puede hablar de su cuerpo y menos "si no conocen tu proceso"
"Lipo vaser tu tía, tengo dos hijos y 43 años y millones de años viendo gente, como nuestra amiguita, hablando sin tener idea de un cuerpo que no conoce. A ti que estás leyendo esto, solo te pido una cosa: Nadie más que tu sabe lo que has pasado lo que llevas en esa maleta que solo tu cargas. Nunca permitas que la opinión de nadie te haga sentir mal".
Detiene los comentarios
Anahí ha decidido alzar la voz y respondió con un contundente mensaje a las especulaciones sobre las presuntas deudas de su padre, Enrique Manuel Puente.
A través de las redes sociales, la cantante demostró que detrás de su dulzura también existe una mujer determinada, capaz de enfrentar los comentarios más incómodos y poner fin a las versiones que circulan con tal de proteger su integridad y la de su familia.
"No te conozco y tú a mí tampoco. Realmente no sé de dónde venga tanto odio de tu parte a mi persona, pero después de 40 años en esta industria te podrás imaginar que ya la piel se va haciendo dura", escribió en una publicación de Javier Ceriani, quien informó sobre los tratos que la actriz habría hecho años antes para liquidar las deudas que supuestamente aquejaban a su familia.
Con firmeza, agregó: "No pasa nada conmigo, yo sé perfectamente quién soy y con eso me basta. De mí puedes decir lo que quieras, que acostumbrada estoy. No sé si tus padres vivan, pero el mío está por llegar a los 84 años; nunca ha sido esa persona que describes en tu video".