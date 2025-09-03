Anahí Regresa a '¿Quién es la Máscara?' Tras Polémica con Televisa

Anahí sorprendió con su regreso a "¿Quién es la Máscara?", demostrando que atrás quedó el escándalo de la edición pasada, donde fue acusada de fraude.
Su estilo cercano y su entusiasmo al desenmascarar a los participantes dejaron huella en los fans, quienes esperaban con ansias su retorno.
A través sus redes sociales, la actriz y cantante compartió una fotografía en la que aparece el la icónica máscara del show, confirmando así su participación en la séptima temporada.
"I'm back" (Estoy de vuelta). Esa fue la frase con la que Anahí dio a conocer su regreso como investigadora del programa.
Más tarde, en sus historias de Instagram, publicó un breve clip donde se observa parte de la sesión fotográfica que hizo para los promocionales: luces, maquillaje y parte de la escenografía para esta nueva entrega.
Con su regreso, también se reveló a la nueva personalidad que se une al panel de investigadores. En la última edición estuvieron: Juanpa Zurita, Carlos Rivera, Anahí y Martha Higareda.
Sin embargo, como Martha se encuentra en la espera de sus mellizos, será Ana Brenda Contreras quien ocupe su lugar.
La llegada de Ana Brenda fue confirmada en las redes sociales de la emisión, donde, además, anunciaron que el inicio de las transmisiones será el próximo 12 de octubre.
Polémica
El anuncio llega meses después de que Anahí fuera acusada de fraude por Televisa. TVyNovelas aseguró que la cantante le filtró a TVNotas (su competencia) la lista de famosos que participarían en la temporada 2024 del programa.
Debido a esta situación, Televisa Univisión tomó acciones legales en contra de Anahí y de su publirrelacionista Danna Vázquez, además de que le exigían la devolución de 400 mil dólares (8.2 millones de pesos) que le pagaron por su participación en el programa.
En aquel momento, Anahí negó los señalamientos en su contra y accedió a colaborar con la televisora para dar con los responsables:
"Jamás me he prestado a ningún tipo de arreglo que vaya en contra de mis principios", afirmó en un comunicado que lanzó en enero pasado.
Pese al ruido mediático, Televisa no sólo respaldó a la artista, sino que descartó cualquier acción legal en su contra. Asimismo, señaló que los que actuaron de manera indebida fueron dos miembros de la producción, quienes ya habías sido separados de sus cargos.