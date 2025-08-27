 Martha Higareda espera gemelos con ex de Yanet García
Farándula

Martha Higareda tendrá gemelos con el ex de Yanet García

La actriz mexicana no solo está viviendo un embarazo de alto riesgo a sus 42 años, recientemente se enteró que dos corazones laten en su vientre.

Martha Higareda Lewis Howes, Instagram
Martha Higareda Lewis Howes / FOTO: Instagram

Hace unas semanas, Martha Higareda anunció que sería madre, luego de haberse sometido a una cirugía, en la cual le retiraron miomas en el útero  

Esta semana se difundió la sorpresa que será mamá de gemelos, una noticia que los tomó por sorpresa.

Durante una entrevista para la revista Caras, Martha Higareda junto con su esposo, el conferencista Lewis Howes, relataron como tomaron la noticia y cuál ha sido el proceso que han vivido en esta etapa, ya que, por la edad de la actriz, según los médicos, se considera un "embarazo de riesgo".

"Cuando nos dijeron que eran dos corazoncitos, sentimos muchísima emoción y los dos nos pusimos a llorar al mismo tiempo", dijo la también influencer, quien hasta el momento no ha revelado el sexo de los bebés.

Detallaron que cuando el doctor les anunció que era un embarazo doble, les pidió esperar un poco de tiempo antes de anunciar que esperaban dos bebés.

Martha Higareda anhelaba ser madre, por lo que ahora que sabe que tendrá gemelos, está doblemente feliz.

"Estoy más que emocionada. Muy contenta por esta doble bendición", reveló a la publicación. Los bebés de la actriz nacerán a mediados de octubre por cesárea.

También contó que a los pocos meses de su noviazgo con su ahora esposo Lewis Howes, le preguntó que si se veía teniendo hijos y él le dijo que se veía teniendo gemelos.

Tiene fe

Martha Higareda, quien se casó con Lewis el pasado 8 de febrero en Playa del Carmen, Quintana Roo, contó que, pese a que en su familia hay casos de embarazos múltiples, no se esperaba que ese fuera su caso.

Ambos relataron como se han preparado para la llegada de los dos bebés y como ha impactado la noticia en su vida tan ajetreada.

Aunque aseguraron sentirse felices y con esperanza de que todo saldrá bien, Martha Higareda reconoció que en un momento llegó a sentir temor, pero con el apoyo de pareja y familiar logró superar esa emoción.

Tanto en su podcast y redes sociales, la mexicana ha compartido sus deseos de ser mamá, como fue su romance con Lewis y los retos médicos que tuvo que superar para poder conseguir embarazarse.

Martha Higareda - Instagram

