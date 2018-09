Hombre será primero en ir a la Luna de paseo - Emisoras Unidas

La humanidad tocó el satélite por última vez en 1972 en la misión Apollo 17 de la NASA. Ningún hombre incluso ha volado cerca de la Luna desde entonces.

Pero Elon Musk y SpaceX acaba de anunciar el nombre del próximo hombre en volar a la luna: el multimillonario japonés, Yusaku Maezawa. Y emprenderá el viaje en 2023.

En un evento oficial de SpaceX, con el propio CEO Elon Musk haciendo los honores, el nombre de Yusaku Maezawa recibió el privilegio de ir de “vacaciones” a la Luna en solo cinco años.

Maezawa será el primer cliente privado en viajar alrededor de la Luna en el futuro cohete masivo SpaceX, el Big Falcon Rocket (BFR), que aún está dando sus últimos toques.

The first private passenger to fly around the Moon aboard BFR is fashion innovator and globally recognized art curator Yusaku Maezawa.

Tanto el manejo oficial de Twitter de SpaceX como el de Elon Musk dieron la noticia hace apenas un par de horas.

“¡Finalmente, puedo decirte que elijo ir a la Luna! ¡Escogí ir a la luna con artistas!”, Dijo Maezawa, de 42 años, para anunciar su viaje. Forbes lo valora por su valor neto de € 2,49 mil millones.

Según Elon Musk, Maezawa no irá solo a la luna. Él traerá hasta ocho pasajeros con él en el viaje.

Yusaku will be bringing 8 (brave) artists & cultural figures with him on the journey around the moon! https://t.co/PCU23HYTa9

— Elon Musk (@elonmusk) September 18, 2018