Instagram avisara cuando hagas capturas de pantalla de las Stories - Emisoras Unidas

Este martes se anunció que la nueva función ya está activada en los servidores de la red social, por lo que algunos usuarios ya tendrán disponible esta nueva característica a partir de hoy.

Según WABetaInfo, cada vez que un usuario haga una captura de pantalla en alguna de tus Stories te notificará de esta acción. La información será visible en el conteo de views de las Stories, donde actualmente aparecen las personas que han visto tus Stories. asimismo, aparecerá a un lado del usuario que tomó el screenshot.

📹 Instagram will send a notification when you record your screen! 🔥 https://t.co/LSS7vOG96i

— WABetaInfo (@WABetaInfo) January 22, 2018