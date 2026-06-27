 EE.UU. bombardea Irán tras ataque contra petrolero en Ormuz

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Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
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11/06 20:00 HS
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18/06 10:00 HS
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28/06 13:00 HS
Canada CAN
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Qatar QAT
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Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
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Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
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Scotland SCO
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Morocco MOR
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Haiti HAI
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Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
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Brazil BRA
29/06 11:00 HS
Japan JAP
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
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Turkey TUR
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Paraguay PAR
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Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
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Turkey TUR
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USA USA
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Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
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Ecuador ECU
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Curacao CUR
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Ivory Coast ICV
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Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
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Germany GER
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Paraguay PAR
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
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Sweden SWE
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Tunisia TUN
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Netherlands NET
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Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
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Finalizado
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Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
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Morocco MOR
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
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Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
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New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
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Egypt EGY
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Iran IRA
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New Zealand NZE
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Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
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Uruguay URU
Finalizado
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Saudi Arabia SAA
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Uruguay URU
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Cape Verde CVA
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Cape Verde CVA
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Saudi Arabia SAA
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Uruguay URU
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Spain SPA
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France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
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Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
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France FRA
Finalizado
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
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27/06 20:00 HS
Austria AUS
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27/06 20:00 HS
Argentina ARG
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Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
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Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
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Colombia COL
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Portugal POR
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England ENG
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Panama PAN
Finalizado
England ENG
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27/06 15:00 HS
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England ENG
Finalizado
Internacionales

EE.UU. bombardea de nuevo a Irán tras ataque contra un petrolero en Ormuz

El presidente de EE.UU., Donald Trump, acusó el viernes a Irán de cometer una violación “insensata” del alto el fuego.

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El presidente de EE. UU., Donald Trump, fue captado este 27 de junio al hablar por teléfono a bordo de un automóvil, a la salida de la Casa Blanca, en Washington DC. , EFE
El presidente de EE. UU., Donald Trump, fue captado este 27 de junio al hablar por teléfono a bordo de un automóvil, a la salida de la Casa Blanca, en Washington DC. / FOTO: EFE
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Estados Unidos (EE. UU.) lanzó este sábado. 27 de junio de 2026, una nueva serie de ataques contra múltiples objetivos militares en Irán en respuesta al ataque de un dron atribuido a Teherán contra un petrolero que navegaba por el estrecho de Ormuz, informó el Comando Central de EE.UU. (Centcom).

"Las fuerzas del Centcom lanzaron ataques hoy en respuesta directa a la continua agresión iraní contra la navegación comercial", señaló el mando militar en un comunicado.

El Centcom aseguró que, tras los bombardeos estadounidenses del viernes en respuesta a un ataque previo contra el buque M/V Ever Lovely, Teherán tuvo "la oportunidad de respetar el acuerdo de alto el fuego", pero optó por no hacerlo.

De acuerdo con la institución, la ofensiva estuvo dirigida contra infraestructura de vigilancia militar, sistemas de comunicaciones, posiciones de defensa aérea, instalaciones de almacenamiento de drones y capacidades iraníes para el despliegue de minas navales.

Nueva escalada entre EE. UU. e Irán amenaza tregua

Irán asegura haber atacado bases de EE. UU. y pone en riesgo frágil tregua en el estrecho de Ormuz.

Ataque no impide paso en Ormuz

El Comando Central añadió que el tránsito de embarcaciones comerciales por el estrecho de Ormuz continúa y aseguró que las fuerzas estadounidenses permanecen "alerta, preparadas para actuar y listas para responder" ante nuevas amenazas.

Este segundo ataque estadounidense se produjo después de que Irán acusara a Washington de violar el memorando de entendimiento firmado entre ambos países y justificara su posterior respuesta contra objetivos estadounidenses como un acto de "legítima defensa".

Por su parte, el presidente de EE.UU., Donald Trump, acusó el viernes a Irán de cometer una violación "insensata" del alto el fuego al lanzar "al menos cuatro drones de ataque unidireccional contra barcos que transitaban por el estrecho de Ormuz".

Se trata de los primeros ataques lanzados por ambas partes desde que Estados Unidos e Irán firmaron el pasado 17 de junio un memorando de entendimiento para poner fin a las hostilidades y garantizar la libre navegación por el estrecho de Ormuz, mientras negocian un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní.

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