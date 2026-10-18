 Video: Sacerdote muere en plena misa por caída de imagen
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Video: Sacerdote muere en plena misa por caída de imagen

Momentos de terror vivieron feligreses de un templo católico de Guayaquil, Ecuador, cuando una imagen se desprendió de la pared.

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Las imágenes le dieron la vuelta al mundo por lo impactante del suceso., Captura de pantalla
Las imágenes le dieron la vuelta al mundo por lo impactante del suceso. / FOTO: Captura de pantalla
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El sacerdote Patricio Sánchez falleció este domingo, 18 de octubre de 2026, cuando oficiaba una misa en la histórica congregación redentorista de la Iglesia Perpetuo Socorro de Guayaquil Ecuador, cuando la imagen de un Cristo Crucificado se desprendió y le cayó directamente en la cabeza.

El episodio ocurrió ante la mirada de los feligreses, quienes vivieron momentos de pánico al observar lo ocurrido. Un video que circula en redes sociales muestra el momento exacto del accidente que causa conmoción entre creyentes católicos y vecinos de Ecuador.

Medios internacionales indicaron que el sacerdote recibió una felicitación de parte de la Arquidiócesis de Guayaquil, un día antes del accidente. Explicaron que la felicitación fue extendida porque el religioso estaba de aniversario sacerdotal.

Cuando ocurrió el accidente con la imagen del Cristo Crucificado, los feligreses se alarmaron y algunos corrieron hasta donde estaba el sacerdote tras recibir el impacto. Una de las asistentes gritaba del susto y pedía al resto de personas que llamaran a la emergencia para que llegara una ambulancia.  

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Las imágenes le dieron la vuelta al mundo por lo impactante del suceso. - Captura de pantalla

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