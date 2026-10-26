 Elecciones en Brasil: Trump cree que hubo “fraude”
Internacionales

Elecciones en Brasil: Trump cree que hubo “fraude”

“No apoyé a nadie ni respaldé nada. Pero vi las elecciones y parecían muy, muy corruptas”, dijo el mandatario estadounidense.

Compartir:
Donald Trump, presidente de EE. UU., EFE
Donald Trump, presidente de EE. UU. / FOTO: EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes que las elecciones de Brasil, en las que el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva se impuso a Flávio Bolsonaro, parecieron fraudulentas, pese a asegurar que no tomó partido en la contienda.

"Tiene una pinta terrible. Me pareció terrible. Quiero decir, no tomé partido, pero parecían otras elecciones fraudulentas", declaró Trump a la prensa antes de abordar el avión presidencial Air Force One para viajar a Misisipi, donde tiene previsto celebrar un mitin electoral.

"Sinceramente, no tomé partido, pero la imagen que dio es pésima. No apoyé a nadie ni respaldé nada. Pero vi las elecciones y parecían muy, muy corruptas", agregó.

Foto embed
Donald Trump, presidente de EE. UU., habla con los medios en las afueras de la Casa Blanca - EFE

Lula se impuso el domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y obtuvo un cuarto mandato, al derrotar contra todo pronóstico a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, que había ganado la primera vuelta del 4 de octubre.

Tras conocerse el resultado, Bolsonaro se negó a reconocer la victoria de Lula y anunció que solicitará ante la Justicia la "anulación" de los comicios por la polémica decisión del juez de la Corte Suprema Cristiano Zanin de extender el horario de votación dos horas, hasta las 19.00 horas (locales).

El presidente brasileño ganó la segunda vuelta electoral con un 52 % de los sufragios, frente al 48 % que obtuvo el hijo mayor del exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro.

En números absolutos, la diferencia entre ambos fue de 4,4 millones de votos. Lula sumó 64,2 millones de papeletas contra las 59,8 millones de su adversario.

La victoria de Lula supone un revés para los planes de Trump de extender la influencia de Washington en Latinoamérica mediante gobiernos de derecha alineados con su agenda.

Aunque Trump no respaldó abiertamente a Flávio Bolsonaro, sí le dedicó gestos como recibirlo en mayo en el Despacho Oval, un honor poco habitual para un senador extranjero.

Desde su regreso al poder, Trump ha aumentado la presión sobre el Gobierno de Lula e impuso el año pasado elevados aranceles a Brasil en respuesta al proceso judicial contra Jair Bolsonaro, aliado del republicano durante su primer mandato, que fue condenado por intentar dar un golpe de Estado.

*Con información de EFE

En Portada

¡El inglés Harry Kane es el ganador del Balón de Oro 2026!t
Deportes

¡El inglés Harry Kane es el ganador del Balón de Oro 2026!

05:02 PM, Oct 26
Descubre a todos los ganadores de la Ceremonia del Balón de Oro 2026 t
Deportes

Descubre a todos los ganadores de la Ceremonia del Balón de Oro 2026

04:26 PM, Oct 26
Elecciones en Brasil: Trump cree que hubo fraudet
Internacionales

Elecciones en Brasil: Trump cree que hubo "fraude"

02:38 PM, Oct 26
Congreso podría elegir junta directiva esta semanat
Nacionales

Congreso podría elegir junta directiva esta semana

04:57 PM, Oct 26
Transportistas responden a acusaciones de sobornos mientras diputado exige revisar tarifast
Nacionales

Transportistas responden a acusaciones de sobornos mientras diputado exige revisar tarifas

03:03 PM, Oct 26

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalViolenciaLiga NacionalPNCReal MadridJusticiaFutbol GuatemaltecoEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar