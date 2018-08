Nació sin manos y trabaja como peluquero - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Esta es la historia de Gabriel Heredia, un joven que desafió a cuantos le dijeron que no era capaz. Nació sin manos ni antebrazos y con dificultades para caminar, pero su discapacidad no le ha impedido desarrollar su talento como peluquero. Es argentino y actualmente hace cortes de pelo de diseño valiéndose de maquinilla y tijeras. Admite que su pasión por la peluquería no fue bien recibida al principio, sobre todo por gente desconocida que lo miraba con recelo y desconfianza.

Gabriel es un gran ejemplo de seguir adelante!