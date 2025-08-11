 Acudió a PNC para denunciar a su pareja y terminó capturada
Nacionales

Acudió a la PNC para denunciar a su pareja por agresión y terminó capturada

Llegó a la comisaría como denunciante y salió como detenida.

Capturada por el delito de extorsión, PNC
Capturada por el delito de extorsión / FOTO: PNC

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que una mujer identificada como Ana "N", de 28 años, fue detenida en la subestación de Canalitos, zona 24 de la capital, luego de acudir para presentar una denuncia contra su pareja por supuesta agresión.

Según el reporte policial, al verificar sus datos en el sistema, se constató que tenía vigente una orden de captura emitida el 1 de abril de 2022 por un juzgado de Guatemala, por el delito de extorsión. La detenida fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes y, en paralelo, se le da seguimiento a la denuncia que interpuso.

Otras capturas por extorsión

En la colonia Guajitos, zona 21, agentes de la comisaría 14 aprehendieron a Carlos "N", de 23 años, requerido por un juzgado de Guatemala por el delito de extorsión.

En otro operativo, investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) capturaron a Fernanda "N", de 19 años, en la 2ª avenida y 5ª calle de la zona 16, también por el delito de extorsión.

Mientras tanto, en la colonia San Antonio, zona 7 de Quetzaltenango, agentes de la DIPANDA detuvieron a Marco "N", de 25 años, solicitado por un juzgado de Huehuetenango desde el 2 de julio de 2021 por el mismo delito.

Balance de las últimas 24 horas

La PNC reportó que, en las últimas 24 horas, se efectuaron 172 capturas, de las cuales 138 fueron en flagrancia y 34 por órdenes judiciales. También se incautaron 12 armas de fuego, se recuperaron tres vehículos y dos motocicletas.

Las autoridades recordaron a la población que, si observan o son víctimas de actos anómalos por parte de agentes policiales, pueden comunicarse al número 1531 del Centro Anticorrupción Policial.

