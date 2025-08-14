 Cinco detenidos en acciones contra el narcomenudeo
Nacionales

Cinco detenidos en acciones contra el narcomenudeo

Los operativos estuvieron a cargo de investigadores de la DEIC (PNC) y fiscales del Ministerio Público.

Dos de los detenidos en los operativos contra el narcomenudeo., PNC
Dos de los detenidos en los operativos contra el narcomenudeo. / FOTO: PNC

Las fuerzas de seguridad reportaron en las últimas horas la captura de cinco presuntos distribuidores de droga como resultado de operativos realizados en Tecún Umán, San Marcos; y la zona 1 del departamento de Quetzaltenango.

Las acciones estuvieron a cargo de investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), de la Policía Nacional Civil (PNC), y fiscales del Ministerio Público (MP), que implementaron una serie de allanamientos en seguimiento a investigaciones.

Durante una de las diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia se coordinó la aprehensión de dos hombres, a quienes se les incautó presunta droga consistente en 57 envoltorios de marihuana; 140 envoltorios de crack y 45 envoltorios de cristal; además, 1 teléfono celular y dinero en efectivo.

En el segundo inmueble se localizó presunta droga consistente en 849 unidades de crack; 80 unidades de cocaína; 98 unidades de cristal y marihuana seca; también un teléfono celular y dinero en efectivo.  Además, se coordinó la aprehensión en flagrancia de un hombre y una mujer por la posible comisión del delito de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito.

Finalmente, en el tercer inmueble se hizo efectiva la orden de aprehensión contra otro individuo, a quien se le incautaron diversas prendas de vestir.

