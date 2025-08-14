Cinco detenidos en acciones contra el narcomenudeo

Las fuerzas de seguridad reportaron en las últimas horas la captura de cinco presuntos distribuidores de droga como resultado de operativos realizados en Tecún Umán, San Marcos; y la zona 1 del departamento de Quetzaltenango.
Las acciones estuvieron a cargo de investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), de la Policía Nacional Civil (PNC), y fiscales del Ministerio Público (MP), que implementaron una serie de allanamientos en seguimiento a investigaciones.
Durante una de las diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia se coordinó la aprehensión de dos hombres, a quienes se les incautó presunta droga consistente en 57 envoltorios de marihuana; 140 envoltorios de crack y 45 envoltorios de cristal; además, 1 teléfono celular y dinero en efectivo.
En el segundo inmueble se localizó presunta droga consistente en 849 unidades de crack; 80 unidades de cocaína; 98 unidades de cristal y marihuana seca; también un teléfono celular y dinero en efectivo. Además, se coordinó la aprehensión en flagrancia de un hombre y una mujer por la posible comisión del delito de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito.
Finalmente, en el tercer inmueble se hizo efectiva la orden de aprehensión contra otro individuo, a quien se le incautaron diversas prendas de vestir.