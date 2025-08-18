 Temblor en Guatemala: Reporte del 18 de agosto de 2025
Nacionales

Sismo de más de 4 grados sensible en varios puntos del país

El movimiento telúrico se registró a las 5:57 de este lunes, 18 de agosto, a tan solo 5 kilómetros de profundidad en el Océano Pacífico.

Compartir:
retiran-alerta-tsunami-tras-fuerte-sismo-japon-marzo-2022-emisoras-unidas.webp,
retiran-alerta-tsunami-tras-fuerte-sismo-japon-marzo-2022-emisoras-unidas.webp / FOTO:

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) reportó un sismo que se registró este lunes, 18 de agosto, a las 5:57 de la mañana. De acuerdo con el instituto, el epicentro del movimiento telúrico fue en el Océano Pacífico, en costas de El Salvador. 

El sismo registró una magnitud de 4.4 grados y ocurrió a tan solo 5 kilómetros de profundidad, lo que provoca que el movimiento sea más susceptible. 

Recomendaciones para un país altamente sísmico

Dada la frecuente actividad sísmica que enfrenta nuestro país, es vital que la población conozca cómo actuar antes, durante y después de un temblor. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) e Insivumeh ofrecen pautas claras para protegernos y reducir riesgos.

Antes del sismo

  • Plan Familiar de Respuesta: Diseñar un plan que contemple comunicación, responsabilidades, rutas de evacuación, contactos de emergencia e incluso alarmas familiares. 
  • Mochila de las 72 Horas: Preparar un kit que incluya agua potable, alimentos enlatados o no perecederos, botiquín de primeros auxilios, documentos importantes (como DPI, licencia de conducir), linterna, y si aplica, también un kit para mascotas. 
  • Evita la desinformación: Insivumeh advierte que "los sismos no se pueden predecir" y que cualquier mensaje difundido por redes sociales o cadenas sin respaldo debe descartarse. 

Durante el sismo

  • Mantener la calma: Evita el pánico para prevenir lesiones por caídas o golpes. 
  • Protegerse en el lugar: Agacharse, cubrirse la cabeza y agarrarse de una estructura sólida como una mesa. Mantenerse alejado de ventanas, anaqueles, escaleras y objetos que puedan caer. Las esquinas de la vivienda suelen ofrecer mayor resistencia. 
  • En zonas externas o vehículos: Si estás al aire libre, aléjate de árboles, postes o cables eléctricos. Si manejas, detén el vehículo en un lugar seguro sin obstruir el paso. 

Después del sismo

  • Revisar daños y riesgos: Verifica si hay heridos o estructuras dañadas, y procede a cortar servicios básicos (agua, gas, electricidad) si es necesario,
  • Evita ingresar a estructuras dañadas: Prioriza tu seguridad.
  • Comunicación consciente: Usa tu teléfono únicamente para emergencias, y evita saturar las redes. 
  • Mantente informado oficialmente: Sintoniza la radio, sigue las cuentas oficiales de Conred e Insivumeh, y atiende exclusivamente las recomendaciones verificadas.
  • Reporta al 119: En caso de emergencia, contacta a Conred y sigue sus indicaciones.

En Portada

Arévalo explica acuerdos sobre migración, seguridad y conservación ambiental con México y Belice t
Nacionales

Arévalo explica acuerdos sobre migración, seguridad y conservación ambiental con México y Belice

08:48 AM, Ago 18
Sergio Chumil participará en la Vuelta a España 2025t
Deportes

Sergio Chumil participará en la Vuelta a España 2025

06:55 AM, Ago 18
MP apela resolución que absolvió al exfiscal Stuardo Campo en el caso Alfa Sietet
Nacionales

MP apela resolución que absolvió al exfiscal Stuardo Campo en el caso Alfa Siete

07:34 AM, Ago 18
¿Shakira y Antonio de la Rúa regresaron? Imágenes desatan rumores t
Farándula

¿Shakira y Antonio de la Rúa regresaron? Imágenes desatan rumores

08:45 AM, Ago 18

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalFútbolEstados UnidosFutbol GuatemaltecoEE.UU.SeguridadDonald Trumpredes socialesNoticias de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos