 ¿Quién es alias "La Queen", detenida en Chimaltenango?
Nacionales

¿Quién es alias "La Queen", mujer detenida en Chimaltenango?

Lo que parecía una joven común ocultaba su verdadera función dentro de la pandilla, indican las autoridades.

Mujer detenida en Chimaltenango. , PNC.
Mujer detenida en Chimaltenango. / FOTO: PNC.

La captura de Nancy Paolo Mux Mejía, de 24 años, conocida como alias "La Queen", se convirtió en un tema viral en las últimas horas tras la difusión de fotos y videos del operativo en redes sociales. La detención tuvo lugar en la colonia Los Olivos, zona 7 de Chimaltenango, y fue realizada por investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), en cumplimiento de una orden judicial emitida el 24 de abril del presente año.

Lo que más llamó la atención del público es que Mux Mejía, pese a su joven edad y apariencia común, no proyecta la imagen típica de una integrante de pandilla. Sin embargo, las autoridades la señalan como presunta integrante de la clica Locos Centrales de la Mara Salvatrucha y responsable de recaudar dinero producto de extorsiones en distintos comercios de la zona.

Señalamiento contra alias "La Queen"

Según la PNC, la mujer está sindicada por los delitos de exacciones intimidatorias en forma continua y asociación ilícita. Durante el operativo, que rápidamente se difundió en redes, se pudo observar a la joven siendo trasladada por los investigadores, lo que generó un intenso debate sobre la participación de mujeres en estructuras criminales.

Según los investigadores, alias "La Queen" era la encargada de obtener dinero de extorsiones en diferentes comercios de ese sector y fungía como paro o colaboradora dentro de la clica Locos Centrales de la Mara Salvatrucha. Este rol, aseguran, la colocaba como pieza clave en la dinámica de cobro de dinero de la estructura criminal.

Tras su captura, alias "La Queen" fue puesta a disposición del juzgado correspondiente para iniciar su proceso legal. Las autoridades continúan las investigaciones para determinar el alcance de su participación en las extorsiones y si existen otros integrantes de la organización vinculados a estos hechos.

