PMT Retira Moto Sin Documentos: Intento de Destrucción Fallido

La Policía Municipal de Tránsito de Santa Catarina Pinula registró un hecho inusual durante un operativo de rutina en el referido municipio. Según detalló el jefe edil, Sebastian Siero, los ocupantes de una motocicleta intentaron destruirla al ser informados que sería consignada.
¿Qué ocurrió?
El hecho ocurrió este jueves, 28 de agosto, durante un operativo en el que, según se informó, se buscaba revisar que las motocicletas no contaran con escapes ruidosos. El piloto del vehículo de dos ruedas, quien no fue identificado, no pudo acreditar la legalidad de la motocicleta debido a que no portaba documentación.
Por este motivo, los agentes de la PMT informaron que el vehículo sería consignado y el piloto y aparentemente un ocupante reaccionaron pateando, quebrando y removiendo piezas de la motocicleta. El hecho quedó grabado en video por uno de los presentes y difundido por medio de las redes sociales del edil.
¿Cuándo pueden consignar un vehículo?
De acuerdo con la Ley de Tránsito de Guatemala (Decreto 132-96), artículos específicos como el 176 detallan las situaciones en que las autoridades pueden retener y consignar tanto el vehículo como la tarjeta de circulación:
- Pruebas de alcoholemia o drogas positivas Si el conductor es sometido a pruebas bajo sospecha de estar bajo la influencia y el resultado es positivo, el vehículo, la tarjeta de circulación y el conductor deben ponerse a disposición de la Policía Nacional Civil.
- Estacionamiento en lugares prohibidos El vehículo se retendrá hasta que se pague la multa respectiva.
- Accidentes con lesionados o fallecidos En estos casos, el vehículo puede consignarse mientras se investiga el incidente.
- Daños a propiedad ajena sin acuerdo notariado Si no se llega a un acuerdo de reparación inmediata ante notario, el vehículo se puede consignar.
- Circular sin placas de circulación Incluye también placas ocultas, mal colocadas o alteradas.
- Circular sin tarjeta de circulación o con datos incorrectos Esta situación también permite la consignación del vehículo.