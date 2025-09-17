Video capta brutal accidente de motoristas en Escuintla

Un video de cámara de seguridad se ha viralizado en redes sociales tras mostrar el momento exacto en que un motorista sufre un aparatoso accidente en la colonia El Recreo, Escuintla.
En las imágenes se aprecia a un motorista que circulaba a gran velocidad, cuando de forma repentina otro se atravesó en su trayectoria. Al producirse la colisión, el segundo cayó al pavimento y permaneció tendido en el suelo, mientras el primero perdió el control de la motocicleta y se estrelló violentamente contra un paral de madera de una galera.
La fuerza del impacto lo lanzó por los aires, provocando que quedara tendido en el suelo.De acuerdo con medios locales, la víctima fue trasladada de emergencia a un centro asistencial con múltiples golpes en distintas partes del cuerpo. Hasta el momento se desconoce su estado de salud.
Una problemática creciente
Este accidente vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de los motoristas en Guatemala. Según el Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito, cada día mueren en promedio tres guatemaltecos en percances relacionados con motocicletas.
El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) reporta que el 49 % de los accidentes viales en el país involucran a motoristas. La atención a los heridos por estos percances consume una parte significativa del presupuesto hospitalario, lo que se ha convertido en un problema de gran magnitud, pues los casos van en aumento.
Los principales factores de riesgo identificados son exceso de velocidad, irrespeto a la luz roja del semáforo, sobrecarga, conducción en sentido contrario, estado de ebriedad y mal estado de los neumáticos.
Las consecuencias médicas son graves: conmoción cerebral, contusiones, traumatismo craneoencefálico, fracturas de extremidades y lesiones en la columna vertebral, pecho, abdomen y órganos internos.
Autoridades hacen un llamado a la prudencia en la conducción de motocicletas, recordando que la prevención puede salvar vidas.