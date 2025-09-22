Sismos - temblores Guatemala, hoy lunes 22 de septiembre

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) reportó que en horas de la mañana de este lunes 22 de septiembre se registraron dos eventos sísmicos en el territorio guatemalteco. Las autoridades de protección civil realizan los monitoreos respectivos sobre posibles efectos.
El primero de los temblores ocurrió a las 05:17 horas, con 2.9 de magnitud y región epicentral en el departamento de Jutiapa, a 23 kilómetros de la cabecera de este departamento.
Mientras que el segundo se dio a las 6:5 horas, con 3.1 de magnitud y región epcentral en el departamento de Sacatepéquez.
Con respecto al primer evento no se tiene reporte sobre sensibilidad. Pero el segundo, de acuerdo con reportes preliminares de la Sección de Sismología, Departamento de Investigación y Servicios Geofísicos, sí tuvo una sensibilidad leve en áreas como los departamentos de Guatemala, Sacatepéquez, Chimaltenango y otras áreas aledañas.
En la Ciudad de Guatemala, las alarmas sísmicas se activaron con el más reciente de los temblores. En edificios como el Palacio Nacional de la Cultura y la sede de la Municipalidad de Guatemala se tomaron acciones de prevención ante este tipo de situaciones.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) lleva a cabo las acciones de verificación de posibles daños personales o materiales como consecuencia de estos sismo, sin que hasta el momento se reporte alguno.
Recomendaciones por sismo
La Conred recordó a la población las recomendaciones ante un evento sísmico:
Si está en un lugar público
- Mantener la calma, no correr y optar por protegerse.
- Agacharse, cubrirse la cabeza y agarrarse a una estructura fuerte, por ejemplo, bajo una mesa.
- Verificar el área en donde se encuentra, si está dentro de un edificio permanecer ahí.
Si está en el hogar
- Mantener la calma.
- Activar el Plan Familiar de Respuesta.
- Colocarse en alguna de las esquinas de la casa.
Si está en la calle
- Si al momento de registrarse el sismo se encuentra en la vía pública, mantenerse alejado de postes del servicio eléctrico, ventanas, edificios u objetos que puedan caer.
- Si está en su vehículo, estacionarlo lo más pronto posible en un lugar seguro y permanecer dentro de él.
- Atender las recomendaciones de las autoridades.