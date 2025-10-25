 Actividades complicarán el tránsito en la zona 1 capitalina
Nacionales

Actividades complicarán el tránsito en la zona 1 capitalina

La PMT de Guatemala pidió a los conductores usar vías alternas, para evitar atascos en algunas calles y avenidas del centro histórico.

Foto: Álex Meoño. Congestionamiento por el Festival de las Flores 2024 (2)
Imágenes con fines ilustrativos. / FOTO: Archivo.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala, por medio de su agente Jennifer López, informó que al menos dos actividades religiosas se desarrollarán este sábado 25 de octubre en diferentes direcciones, lo que impactará el tránsito vehicular por la zona. La uniformada precisó que se ejecutará un cierre en la 9ª. calle y 7ª avenida de la zona 1.

Asimismo, especificaron que efectuarán otro cierre en la 6ª. calle y 8ª. avenida de la zona 1 también por la concentración de varios feligreses. Las autoridades precisaron que estos cierres permanecerán en el lugar hasta que finalicen las actividades hasta el domingo.

López instó a los usuarios de la vía en la zona 1 para que respeten las señalizaciones de tránsito que se van a instalar en las cercanías y que sigan las instrucciones de los agentes de la PMT. Para más detalles, la PMT de Guatemala puso a disposición su línea telefónica en el número 23801099.

