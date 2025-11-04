 Guatemala localiza cocaína en contenedor de Costa Rica
Nacionales

Guatemala localiza cocaína en contenedor procedente de Costa Rica

La droga estaba oculta en sacos que simulaban contener fertilizante para palma africana

Compartir:
Las autoridades confirmaron el hallazgo de 292 paquetes con posible cocaína en un contenedor durante una inspección en el Puerto San José, Escuintla., PNC
Las autoridades confirmaron el hallazgo de 292 paquetes con posible cocaína en un contenedor durante una inspección en el Puerto San José, Escuintla. / FOTO: PNC

Las autoridades antinarcóticos de Guatemala incautaron este martes 292 paquetes de cocaína que llegaron al país procedentes de Costa Rica, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil hallaron la droga durante un operativo conjunto con otras autoridades en las instalaciones del Puerto Quetzal, en la costa del Pacífico guatemalteco.

La policía precisó, a través de sus canales oficiales, que el decomiso del cargamento tuvo lugar en la Terminal Portuaria Especializada en Contenedores (TPEC).

En ese lugar se localizó un contenedor que procedía de Puerto Caldera, en Costa Rica, y que tenía como destino final el Puerto Quetzal de Guatemala, detalló el informe policial.

La droga estaba oculta en sacos que simulaban contener fertilizante para palma africana, una técnica utilizada para burlar los controles aduaneros, indicó la entidad de seguridad pública.

Las autoridades destacaron que, con este decomiso de cocaína, Guatemala "reafirma su compromiso en la lucha frontal contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional".

Hasta el mes de septiembre, las fuerzas antinarcóticas habían decomisado más de 7,7 toneladas de cocaína, deshabilitado siete pistas clandestinas de aterrizaje y destruido más de 13,4 toneladas de precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas.

El Ministerio Público abrió una investigación para establecer si el cargamento de cocaína tenía como destino algún cartel del narcotráfico en Guatemala o si solo estaba de paso hacia otro país.

Detención de una mexicana con marihuana

Por otra parte, la Policía informó de la detención de una mujer mexicana que se trasladaba como pasajera en un autobús por una carretera del departamento de Retalhuleu, en la costa sur guatemalteca.

La institución precisó que la mexicana, de 48 años y conocida como 'Chavelita', transportaba más de 22 kilos de marihuana.

Según las investigaciones, la sospechosa abordó el autobús en la frontera de Tecún Umán, en San Marcos, limítrofe con México, y se dirigía hasta la Ciudad de Guatemala.

* Con información de la agencia de noticias EFE y Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Exsubdirector de Fraijanes II enfrentará proceso tras fuga de reost
Nacionales

Exsubdirector de Fraijanes II enfrentará proceso tras fuga de reos

10:04 AM, Nov 04
Primer aficionado adquiere su boleto para los partidos de Guatemala en las Eliminatoriast
Deportes

Primer aficionado adquiere su boleto para los partidos de Guatemala en las Eliminatorias

07:44 AM, Nov 04
Trágico accidente en Escuintla: Piloto de bus fallecet
Nacionales

Trágico accidente en Escuintla: Piloto de bus fallece

09:35 AM, Nov 04
VIDEO. Motorista intenta rebasar a picop y termina estrellándose contra camioneta en Zacapat
Nacionales

VIDEO. Motorista intenta rebasar a picop y termina estrellándose contra camioneta en Zacapa

09:26 AM, Nov 04

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosMundial 2026Noticias de Guatemala#liganacionalCorrupción#64VueltaaGuateSeguridadFutbol GuatemaltecoReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos