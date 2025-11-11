 Las divisas por exportaciones de Guatemala crecen un 7,4 % en 2025
Nacionales

Las divisas por exportaciones de Guatemala crecen un 7,4 % en 2025

Guatemala cerró el 2024 con 14.561,4 millones de dólares en divisas por sus exportaciones.

Compartir:
Foto: Empornac
contenedores-portuaria-santo-tomas-castilla-exportaciones-emisoras-unidas2 / FOTO:

Guatemala aumentó en un 7,4 por ciento el ingreso de divisas por las exportaciones al mercado internacional durante los primeros nueve meses de 2025, según estadísticas oficiales difundidas este martes 11 den oviembre.

De acuerdo con el Banco de Guatemala (Banguat), entre enero y septiembre de este año el país centroamericano exportó productos por 11.842,1 millones de dólares.

La cifra fue superior en 819,6 millones de dólares respecto a los 11.022,5 millones de dólares que se recibieron en el mismo periodo del año pasado, lo que representa un 7,4 por ciento más, informó la banca central en su página web.

Los productos que generaron más divisas en los primeros nueve meses de 2025 fueron el café, con 1.200,7 millones de dólares, que representó el 10,1 por ciento del total de divisas de las exportaciones.

Les siguen los artículos de vestuario, con 1.174,7 millones de dólares (9,9% del total); seguidos del azúcar, con 777,6 millones (6,6%); el banano, con 768,1 millones (6,5%); las grasas y aceites comestibles, con 559,8 millones (4,7%), y los materiales plásticos y sus manufacturas, con 456,5 millones (3,9%).

Destino de las exportaciones guatemaltecas

Según la banca central, entre enero y septiembre de este año el principal destino de las exportaciones guatemaltecas fue el mercado de Centroamérica.

A la región se exportaron productos por 4.250,3 millones de dólares, lo que representa el 35,9 por ciento del total de las divisas generadas por las ventas al mercado internacional.

En segundo lugar está Estados Unidos, con 3.640,6 millones de dólares (30,7% del total); seguido de la Eurozona, con 926,6 millones (7,8%); México, con 500,4 millones (4,2%), y Canadá, con 242 millones (2%).

Guatemala cerró el 2024 con 14.561,4 millones de dólares en divisas por sus exportaciones.

En Portada

Fuertes vientos y bajas temperaturas se mantienen en gran parte del paíst
Nacionales

Fuertes vientos y bajas temperaturas se mantienen en gran parte del país

01:31 PM, Nov 11
Jamaica y Honduras buscan sellar boleto mundialista t
Deportes

Jamaica y Honduras buscan sellar boleto mundialista

01:04 PM, Nov 11
Reportan fallas en servicio de energía en varios sectores por vientos intensost
Nacionales

Reportan fallas en servicio de energía en varios sectores por vientos intensos

02:05 PM, Nov 11
¿Avanzamos? Guatemala dice presente en el Mundial de Objetos de Ibait
Farándula

¿Avanzamos? Guatemala dice "presente" en el Mundial de Objetos de Ibai

11:50 AM, Nov 11

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos Centroamericanos#liganacionalCorrupciónMundial 2026#64VueltaaGuateReal MadridEstados UnidosSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos