El padre Toribio Pineda y su mensaje viral

En las redes sociales ha circulado recientemente un video en el que se escucha la prédica del padre Toribio Pineda, la cual ha generado mucha atención debido a su contenido. El mensaje viral, pronunciado durante una homilía, es conocido por ser crítico con ciertas autoridades del sistema de justicia en Guatemala.
En el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, conversamos con el sacerdote con respecto al tema y él reconoció que no esperaba que su pronunciamiento tuviera ese impacto y nivel de alcance, pues solo buscaba relacionar la realidad nacional con lo que dice la religión.
Pineda, vicario de la Parroquia San Pedro, San Marcos, y asesor de la pastoral social de la diócesis de San Marcos, citaba el Apocalipsis y en ese momento aludió a las autoridades del Ministerio Público (MP) y a un juez. Con relación a ello, indicó:
"Nosotros tratamos de relacionar las lecturas de la palabra de Dios que tenemos cada domingo con la realidad. Tratamos de que esas lecturas de la palabra de Dios iluminen la realidad en la cual vivimos, porque partimos en la iglesia latinoamericana del método ver, juzgar y actuar. Entonces, cuando nosotros preparamos las homilías, que por cierto el Papa nos ha insistido que no podemos ir a improvisar, sino tenemos que prepararlas adecuadamente, leer algunos textos, investigar algunas cosas, y luego relacionar ese mensaje con la realidad que estamos viviendo", dijo.
Señaló que ese día las lecturas eran del Día de los Difuntos, el 2 de noviembre, y él comenzó planteando una pregunta acerca de los seres humanos, específicamente haciendo referencia a que no es tanto qué es el hombre, sino qué será del hombre y su futuro. También se enfocaba en la vida después de la muerte, la justicia divina y lo que se espera después de la muerte.
Asimismo, mencionaba que ese futuro, aunque es incierto, podría depender de lo que haya sido en la tierra la persona. "Si la vida ha sido iluminada por lo que fue la vida de Jesús aquí en la tierra, que pasó haciendo el bien y sirviendo, especialmente a los pobres, a los necesitados. Si nuestra vida trata, por lo menos en alguna medida, de seguir el modelo de lo que fue la vida de Jesús, lo que nos espera después de la muerte es la misma vida que está viviendo Jesús, allá con toda la gente buena y que pasó como él tratando de hacer el bien", expresó.
"Yo decía, citando el libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4, allí dice que en esa vida nueva donde está Cristo y toda la gente buena con él, no habrá llanto, no habrá luto, no habrá dolor, no habrá sufrimiento. Entonces, yo hacía la relación, solo se me ocurrió. Por lo tanto, decía yo: 'no habrá Consuelos Porras, no habrá Fredys Orellanas, no habrá Rafaeles Curruchiches ni Cinthias Monterrosos', gente que tanto le ha causado y le está causando mucho daño al país, porque no habrá gente perjudicial, gente que daña a los demás y al bien común. Sino que será todo totalmente diferente", continuó.
Mensaje viral y opinión sobre política
El entrevistado detalló que así fue que orientó la homilía de ese domingo, pero no imaginó sus palabras se convertirían en algo viral, por lo que se sorprendió al verlo en las redes sociales.
"Mi intención fue relacionar la palabra de Dios con la realidad en la cual estamos viviendo. Ya que, si nosotros no tratamos de hacer este esfuerzo, estamos, como quien dice, predicando en el aire, sin tomar en cuenta los problemas concretos en los que estamos metidos en la vida cotidiana", consideró Pineda.
El sacerdote indicó que, aunque en el momento su pronunciamiento causó sorpresa y algunas risas en la misa, con el paso de los días ha recibido comentarios de personas que le aseguran que "estuvo muy bien" y que coinciden en lo que dijo, pues "eso es lo que quisiera decir mucha gente". Realmente, son comentarios positivos, en su mayoría, los que han surgido hasta la fecha, consideró.
Finalmente, al ser cuestionado con respecto al hecho de que los religiosos opinen de política, indicó que el papa Francisco decía que la política en términos generales compete a todos los ciudadanos.
"La política, en general, dice el Papa, que es la mejor práctica de la caridad cristiana porque se refiere al bien común. Y la política, en términos generales, es todo lo que tiene que ver con el bien común. Y, en ese sentido, todos los ciudadanos y todos los cristianos de diferentes religiones hacemos política, porque de una u otra manera nuestras acciones inciden para bien o para mal en el bien común. Otra cosa es la política partidista, en eso no nos es debido meternos, pero denunciar las injusticias y daño a la población, allí estamos obligados todos a hacerlo", concluyó.
* Escuche aquí la entrevista completa con el padre Toribio Pineda: