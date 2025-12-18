Super Deportivo: Última Emisión del 18 de Diciembre 2025

Hoy en el Super Deportivo hablamos del primer finalista del Apertura 2025, Antigua GFC, te presentamos la previa del Municipal-Achuapa y todo lo relacionado a la salida de Amarini Villatoro del Xelajú MC. Además, tenemos las voces de los protagonistas.
Súper Deportivo es el programa de Emisoras Unidas que trata todas las noticias deportivas, entrevistas exclusivas con jugadores, directores técnicos y todos los protagonistas de las distintas disciplinas deportivas.
Se transmite de lunes a viernes, de 13:00 a 15:00 horas.