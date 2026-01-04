Detenidos falsos policías armados en Antigua Guatemala

Las fuerzas de seguridad capturaron en horas de la noche del pasado sábado, 3 de enero, a tres individuos que se hacían pasar por policías y se encontraban armados. El operativo se llevó a cabo en la calle real de la aldea San Pedro Las Huertas, Antigua Guatemala, Sacatepéquez.
De acuerdo con el reporte emitido por la Policía Nacional Civil (PNC), el personal de la comisaría 74 mantenía un operativo de seguridad y prevención en esa zona. De esta manera, se descubrió a estas personas que estarían implicadas en hechos irregulares.
El personal policial determinó que los individuos se conducían en una motocicleta y usaban uniformes similares a los de la PNC. Además de hacerse pasar por miembros de las fuerzas de seguridad, iban armados con un rifle de viento de color negro, el cual les fue decomisado.
Los sindicados fueron identificados como: Brayan Alexander Gómez García, de 18 años; Marcos Gamaliel Canrey Valle, de 24; y Edy Estuardo Gómez Tepaz, de 23 años.
"Los tres fueron consignados y presentados ante juez competente para dilucidar su situación legal", detalló un portavoz de la entidad de seguridad.
Las investigaciones del caso continúan para establecer si los sospechosos tendrían vínculos con algún crimen y cuál era el objetivo de portar vestuario con distintivos similares a los de la PNC.
Otras capturas
Durante la noche del sábado 3 y el domingo 4 de enero, la PNC llevó a cabo operativos en diferentes puntos que permitieron la captura de personas señaladas de diferentes delitos.
Una de las acciones se desarrolló en la zona 1 capitalina, donde detuvieron a una mujer de 65 años requerida por juzgados de Huehuetenango y Quetzaltenango. Mientras tanto, en la colonia Alamedas III, zona 18, investigadores de la DEIC ubicaron y capturaron a una mujer de 26 años, sindicada por el delito de estafa.
Asimismo, en el kilómetro 47 de la ruta Antigua a Palín, Escuintla, fue detenido un hombre de 20 años por estafa propia en forma continuada. Y en la zona 1 de San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, fueron aprehendidos dos hombres y una mujer bajo acusaciones de falsedad ideológica.