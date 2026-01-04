 Detenidos falsos policías armados en Antigua Guatemala
Nacionales

Capturan a falsos policías armados en Antigua Guatemala

Los sospechosos se hacían pasar por policías y llevaban un rifle de viento.

Compartir:
Los sospechosos utilizaban uniformes similares a los de la PNC.., PNC
Los sospechosos utilizaban uniformes similares a los de la PNC.. / FOTO: PNC

Las fuerzas de seguridad capturaron en horas de la noche del pasado sábado, 3 de enero, a tres individuos que se hacían pasar por policías y se encontraban armados. El operativo se llevó a cabo en la calle real de la aldea San Pedro Las Huertas, Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

De acuerdo con el reporte emitido por la Policía Nacional Civil (PNC), el personal de la comisaría 74 mantenía un operativo de seguridad y prevención en esa zona. De esta manera, se descubrió a estas personas que estarían implicadas en hechos irregulares.

El personal policial determinó que los individuos se conducían en una motocicleta y usaban uniformes similares a los de la PNC. Además de hacerse pasar por miembros de las fuerzas de seguridad, iban armados con un rifle de viento de color negro, el cual les fue decomisado.

Los sindicados fueron identificados como: Brayan Alexander Gómez García, de 18 años; Marcos Gamaliel Canrey Valle, de 24; y Edy Estuardo Gómez Tepaz, de 23 años.

"Los tres fueron consignados y presentados ante juez competente para dilucidar su situación legal", detalló un portavoz de la entidad de seguridad.

Las investigaciones del caso continúan para establecer si los sospechosos tendrían vínculos con algún crimen y cuál era el objetivo de portar vestuario con distintivos similares a los de la PNC.

Otras capturas

Durante la noche del sábado 3 y el domingo 4 de enero, la PNC llevó a cabo operativos en diferentes puntos que permitieron la captura de personas señaladas de diferentes delitos.

Una de las acciones se desarrolló en la zona 1 capitalina, donde detuvieron a una mujer de 65 años requerida por juzgados de Huehuetenango y Quetzaltenango. Mientras tanto, en la colonia Alamedas III, zona 18, investigadores de la DEIC ubicaron y capturaron a una mujer de 26 años, sindicada por el delito de estafa.

Asimismo, en el kilómetro 47 de la ruta Antigua a Palín, Escuintla, fue detenido un hombre de 20 años por estafa propia en forma continuada. Y en la zona 1 de San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, fueron aprehendidos dos hombres y una mujer bajo acusaciones de falsedad ideológica.

En Portada

Uno de los reos fugados de Fraijanes II es localizado muerto en Villa Canalest
Nacionales

Uno de los reos fugados de Fraijanes II es localizado muerto en Villa Canales

06:50 AM, Ene 04
TSJ ordena que Delcy Rodríguez asuma como presidenta de Venezuela tras captura de Madurot
Internacionales

TSJ ordena que Delcy Rodríguez asuma como presidenta de Venezuela tras captura de Maduro

08:06 AM, Ene 04
Paso a desnivel en calzada Roosevelt entra en fase final de construcciónt
Nacionales

Paso a desnivel en calzada Roosevelt entra en fase final de construcción

07:22 AM, Ene 04
Marco Antonio Figueroa inicia su ciclo en Comunicacionest
Deportes

Marco Antonio Figueroa inicia su ciclo en Comunicaciones

07:04 AM, Ene 04

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaFútbolEstados UnidosLiga NacionalFutbol GuatemaltecoEE.UU.Donald TrumpSeguridad vialMunicipal
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos