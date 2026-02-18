Motorista herido tras fuerte choque en Santa Catarina Pinula

Un violento accidente de tránsito se registró frente al cementerio de Piedra Parada Cristo Rey, en Santa Catarina Pinula. Las imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran el momento exacto en que un motorista choca contra un vehículo liviano de color negro, en un hecho que evidencia la vulnerabilidad de los conductores de dos ruedas en las carreteras del país.
En la grabación se observa cómo, tras el fuerte impacto, el motorista sale expulsado por los aires. Su cuerpo impacta contra el capó de otro automóvil que se encontraba en el área y posteriormente cae sobre el asfalto. La escena ocurre en cuestión de segundos y deja en evidencia la magnitud del choque.
Motorista fue trasladado a un hospital
Autoridades de tránsito de Santa Catarina Pinula informaron que elementos de los Bomberos Municipales acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios al conductor de la motocicleta. Posteriormente, fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. Hasta el momento no se han brindado detalles sobre su estado de salud.
El hecho se suma a una preocupante estadística nacional. Según el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), el 49 por ciento de los incidentes viales en el país involucran a conductores de motocicleta. Sin embargo, la Plataforma para la Comunicación de Datos Estadísticos de la Incidencia Criminal (Pladeic) del Ministerio de Gobernación reporta una cifra aún mayor: 61.7 por ciento.
El incremento en el uso de vehículos de dos ruedas ha ido acompañado de un aumento en la siniestralidad. De acuerdo con datos oficiales, cada día fallecen en promedio tres guatemaltecos en accidentes de tránsito relacionados con motocicletas, una realidad que sigue cobrando vidas en las calles del país.