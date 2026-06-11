Un muerto tras ataque dentro de bus en ruta al Pacífico

Un hombre murió en el marco de un ataque armado registrado en el interior de una unidad de transporte extraurbano. El hecho ocurrió en horas de la mañana de este jueves, 11 de junio, en el kilómetro 32 de la ruta al Pacífico.
Los Bomberos Voluntarios trasladaron unidades de emergencia al referido sector tras ser alertados con respecto a una balacera que se había registrado y aparentemente había dejado a personas afectadas.
Los técnicos en urgencias médicas localizaron en el lugar a la víctima en estado inconsciente. Permanecía en el interior de un bus de la empresa Pamaxam, que presta el servicio en la ruta entre Guatemala y el municipio de Tiquisate, Escuintla.
Los técnicos en urgencias médicas evaluaron al paciente y confirmaron que carecía de signos vitales debido a múltiples impactos de proyectil de arma de fuego que presentaba en diferentes partes del cuerpo.
Hasta el momento, el fallecido no ha sido identificado, pues no se localizaron documentos personales en el lugar ni se acercó ninguna persona que pudiera reconocerlo.
Los agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público fueron notificados sobre este incidente y se presentaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes. De igual forma, comenzar con las investigaciones que permitan esclarecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.
Muertes por heridas de arma de fuego subieron un 3.8% en 2025
Los asesinatos con armas de fuego aumentaron un 3,8 % en Guatemala durante 2025 en comparación con 2024, de acuerdo con las estadísticas oficiales divulgadas recientemente.
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) detalló en su portal oficial que el año pasado se registraron 3.020 muertes por heridas de arma de fuego en el territorio guatemalteco.
Esa cantidad fue superior en 110 casos al total de 2.910 crímenes a tiros que se perpetraron en el país centroamericano durante 2024.
De los 22 departamentos en los que se divide geográficamente el país, el de Guatemala, que incluye la capital, fue el que registró más muertes violentas con armas de fuego con un total de 1.446 en 2025, frente a las 1.273 reportadas el año anterior.
Por el contrario, las muertes por heridas de arma blanca se redujeron en 2025 casi un 19 % en comparación con 2024. El Inacif contabilizó el año pasado 264 asesinatos con este tipo de arma, lo que supone 50 casos menos que los 314 registrados en el ejercicio previo.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7