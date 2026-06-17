Motoristas heridos por fuga de químico corrosivo en zona 7

Dos personas resultaron heridas en el marco de un incidente relacionado con la fuga de un producto químico que se registró en horas de la tarde de este miércoles, 17 de junio, en el Anillo Periférico y 13 calle, colonia Ciudad de Plata 2, zona 7 de la Ciudad de Guatemala.
Los Bomberos Municipales reportaron que se trata de motoristas que sufrieron quemaduras químicas en el rostro luego de ser alcanzados por gotas de soda cáustica al 50% que se derramó desde un camión cisterna que transitaba en el referido sector.
De acuerdo con los reportes del cuerpo de socorro, el incidente ocurrió cuando el vehículo que transportaba el material peligroso presentó una fuga, permitiendo la salida de la sustancia altamente corrosiva.
Quemaduras en el rostro
Los dos conductores transitaban cerca de la unidad que presentaba la fuga y fueron impactados por pequeñas cantidades del producto químico, sufriendo lesiones en el rostro.
Los técnicos en urgencias médicas que atendieron la emergencia implementaron de inmediato un lavado abundante con agua sobre las áreas afectadas para diluir el agente químico y reducir el riesgo de lesiones más graves.
Los cuerpos de socorro coordinaron acciones para controlar la fuga y prevenir mayores riesgos para otros usuarios de la vía, mientras se evaluaban las condiciones de seguridad en el área.
¿Qué es la soda cáustica?
La soda cáustica, también conocida como hidróxido de sodio, es un compuesto químico altamente corrosivo que se utiliza ampliamente en la industria para la fabricación de jabones, detergentes, papel, textiles y en procesos de limpieza y tratamiento de aguas.
Se presenta comúnmente en forma sólida (escamas o perlas) o en solución líquida, y al contacto con la piel, los ojos o las vías respiratorias puede causar quemaduras severas y otros daños. Por su peligrosidad, su manejo, almacenamiento y transporte requieren estrictas medidas de seguridad para evitar fugas o exposiciones accidentales.