Reforma de licencias ambientales para combatir corrupción

La ministra de Ambiente y Recursos Naturales, Patricia Orantes, anunció durante la conferencia de prensa "La Ronda", realizada este lunes 6 de julio en el Palacio Nacional de la Cultura, los cambios significativos que se impulsan en la institución para asegurar la protección ecológica y combatir la impunidad ambiental en Guatemala.
"El gran mandato legal de este ministerio es buscar el equilibrio ecológico y evitar la contaminación", enfatizó Orantes, subrayando que, a pesar de que la institución cuenta con apenas el 1% del presupuesto del Ministerio de Educación, los resultados ya comienzan a notarse a través de nuevas medidas y mayor rigor en la supervisión ambiental.
Según la ministra, el sistema de licencias ambientales fue encontrado en estado de abandono e instrumentalización, pero actualmente se transforma como una herramienta efectiva para la protección de la naturaleza.
"Nos enfocamos en proteger nuestro patrimonio natural y el derecho ciudadano a un ambiente sano, principalmente con tres ejes de acción: combatir la impunidad ambiental, facilitar la inversión tanto pública como privada y transparentar la gestión para erradicar la corrupción", explicó Orantes.
Más inspecciones e incremento de denuncias resueltas
Orantes detalló avances destacados, como un aumento del 380% en las inspecciones tanto al sector privado como público para verificar el cumplimiento de las normativas ambientales incluidas en las licencias. Este cambio busca asegurar que las licencias, más allá de ser un simple documento, representen un compromiso real para operar sin causar daños al entorno.
Asimismo, el ministerio reporta un alza del 217% en inspecciones derivadas de denuncias ciudadanas y un 300% más de denuncias resueltas respecto a periodos anteriores. Orantes explicó que, al mejorar la capacidad de respuesta ante quejas ambientales, la confianza de la población en la institución también se ha triplicado, generando una mayor cantidad de denuncias y retroalimentación.
Aplicación de sanciones y disminución de tiempos para licencias
Por primera vez desde su fundación, la cartera ambiental ha suspendido o cancelado licencias ambientales que fueron otorgadas sin cumplir los requisitos o usadas de manera indebida. La ministra reportó 27 licencias anuladas, lo que representa el 0.1% del total emitido, además de 208 denuncias por delitos ambientales remitidas al ministerio público.
En el ámbito de inversiones, Orantes informó que el ministerio ahora agiliza los tiempos de análisis y aprobación de proyectos con alto impacto ambiental en un 60%. Mientras en 2023 el trámite podía extenderse hasta 180 días, actualmente se concreta en un promedio de 84 días, apenas nueve días por encima del plazo legal.
Para las licencias de bajo impacto, la reducción alcanza el 80%, pasando a apenas dos días por encima del límite de cinco días legales.
Lucha frontal contra la corrupción y mayor cumplimiento ambiental
Una de las prioridades en el ministerio es garantizar un entorno libre de corrupción. Orantes destacó que hoy existen 25 veces más denuncias por corrupción que en la administración anterior, lo que consideró un síntoma del esfuerzo institucional para erradicar prácticas irregulares en los procesos internos.
Contrario a las críticas que advierten sobre una supuesta exclusión de proyectos por el alza en los estándares ambientales, la ministra evidenció un efecto inverso: los niveles de cumplimiento ambiental crecieron y la solicitud de licencias ambientales aumentó un 18% de 2023 a 2024, y un 13% adicional proyectado de 2024 a 2025. Orantes detalló que este salto también se refleja en la emisión de licencias relacionadas con productos químicos y sustancias peligrosas, donde la demanda creció hasta el 50%.
Añadió que el Ministerio de Ambiente busca consolidar un nuevo modelo de gestión, donde la transparencia, la agilidad y el respeto a la ley sean el eje de su trabajo. "En vez de operar informalmente, sin permisos ambientales, las personas y empresas se regularizan y participan más activamente", concluyó.