Filgua 2026: Impulsando la Lectura en un País Lector

La Feria Internacional del Libro de Guatemala (FILGUA) dará la bienvenida a su edición XXIII con una sólida propuesta literaria, artística y académica que reunirá durante trece días a expositores, autores y lectores, consolidándose una vez más como epicentro cultural del país. Este año, el evento rinde homenaje a la doctora Rigoberta Menchú Tum, reconocida con el Premio Nobel de la Paz, resaltando su papel como defensora de los derechos humanos y la diversidad cultural.
Por primera vez, Alemania participa como País Invitado de Honor, trayendo una de las delegaciones culturales más representativas que haya recibido FILGUA. Bajo el lema "Historias que construyen puentes", el pabellón alemán busca acercar al público guatemalteco a la riqueza de su cultura contemporánea, en una experiencia diseñada para públicos de todas las edades.
"Vamos por un país lector": un crisol de actividades
FILGUA 2026 impulsará un encuentro literario internacional con la participación de expositores de diversos países, distribuidos en 159 stands. El programa, que abarca presentaciones de libros, conversatorios, talleres, actividades infantiles, espectáculos artísticos y espacios de diálogo, está pensado para fomentar la lectura y el intercambio de ideas y tradiciones.
César Medina, presidente de la Asociación Gremial de Editores de Guatemala, destacó el papel estratégico de la feria: "FILGUA se ha consolidado como el principal encuentro del libro en Guatemala, fortaleciendo la industria editorial y proyectándola en el ámbito internacional".
Un pabellón alemán diverso y vibrante
El pabellón de Alemania, con una superficie de 133 metros cuadrados y 30 expositores, ofrecerá más de 140 actividades durante los trece días de feria. La Embajada de Alemania subrayó los lazos entre ambos países a través de la literatura, la música y el diálogo interdisciplinario.
- Experiencias de realidad virtual para explorar ciudades, paisajes y el patrimonio cultural alemán.
- Transmisión de partidos de la Copa Mundial de la FIFA desde el propio pabellón.
- Noches de cine, presentaciones de DJ y actividades musicales.
- Charlas sobre oportunidades de estudio y trabajo en Alemania.
- Programa profesional organizado junto a la Frankfurter Buchmesse, centrado en el futuro del sector editorial.
Presencia de protagonistas destacados
Entre los invitados alemanes resaltan:
- Helene Bukowski, autora de "Milchzähne", abordará temas como la identidad autoral y los procesos de escritura junto al guatemalteco Arnoldo Gálvez.
- Carolin Emcke, filósofa y escritora premiada, debatirá sobre memoria histórica, convivencia democrática y duelo colectivo.
- Mia Oberländer, ilustradora reconocida por su novela gráfica "Anna", impartirá talleres y charlas dedicadas a la novela gráfica para adultos.
- Stefan Peters, académico experto en democracia y memoria, participará en paneles sobre estos temas.
- Denny Beuerbach, peluquero y promotor de la lectura, ofrecerá cortes de cabello acompañados de lecturas y compartirá su experiencia sobre cómo la lectura transforma comunidades.
Programa profesional junto a la Frankfurter Buchmesse
El 8, 9 y 10 de julio se realizará un programa profesional dirigido a editores, traductores y miembros de la industria editorial de Guatemala y Centroamérica, con énfasis en el mercado editorial, inteligencia artificial aplicada a la traducción literaria y distribución digital.
- Miércoles 8 de julio: Mercado editorial, retos y oportunidades, junto a un taller sobre inteligencia artificial y traducción literaria.
- Jueves 9 de julio: Audiolibros, metadatos y estrategias de venta en formatos digitales.
- Viernes 10 de julio: Panel sobre inteligencia artificial y derechos de autor, charla de Mia Oberländer sobre cómic contemporáneo y debate sobre digitalización en bibliotecas.
Acceso y horarios de la feria
El ingreso será gratuito para menores de 12 años, estudiantes con carné y adultos mayores. La entrada general costará Q5.00 y podrá adquirirse de forma presencial o en línea. La feria estará abierta de 9:00 a 21:00 horas, con horario extendido hasta la medianoche durante la Noche de los Libros, el viernes 17 de julio.
Para detalles sobre el programa completo y las últimas novedades, los interesados pueden consultar las redes sociales de la feria.