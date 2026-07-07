 Filgua 2026: Impulsando la Lectura en un País Lector

Calendario por fase

Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Finalizado
Brazil BRA
05/07 14:00 HS
Norway NOR
Finalizado
Mexico MEX
05/07 19:00 HS
England ENG
Finalizado
Portugal POR
06/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
USA USA
06/07 18:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Argentina ARG
07/07 10:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Switzerland SWI
07/07 14:00 HS
Colombia COL
103
Nacionales

FILGUA 2026 impulsa el poder de la lectura, las ideas y la cultura bajo el lema “Vamos por un país lector”

La XXIII edición de la Feria Internacional del Libro en Guatemala, dedicada a Rigoberta Menchú, contará con Alemania como país invitado de honor, ofreciendo 140 actividades culturales en un ambiente que promueve la lectura y el intercambio.

Compartir:
-
FILGUA 2026 / FOTO: Alejandro Meoño
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La Feria Internacional del Libro de Guatemala (FILGUA) dará la bienvenida a su edición XXIII con una sólida propuesta literaria, artística y académica que reunirá durante trece días a expositores, autores y lectores, consolidándose una vez más como epicentro cultural del país. Este año, el evento rinde homenaje a la doctora Rigoberta Menchú Tum, reconocida con el Premio Nobel de la Paz, resaltando su papel como defensora de los derechos humanos y la diversidad cultural.

Por primera vez, Alemania participa como País Invitado de Honor, trayendo una de las delegaciones culturales más representativas que haya recibido FILGUA. Bajo el lema "Historias que construyen puentes", el pabellón alemán busca acercar al público guatemalteco a la riqueza de su cultura contemporánea, en una experiencia diseñada para públicos de todas las edades.

"Vamos por un país lector": un crisol de actividades

FILGUA 2026 impulsará un encuentro literario internacional con la participación de expositores de diversos países, distribuidos en 159 stands. El programa, que abarca presentaciones de libros, conversatorios, talleres, actividades infantiles, espectáculos artísticos y espacios de diálogo, está pensado para fomentar la lectura y el intercambio de ideas y tradiciones.

César Medina, presidente de la Asociación Gremial de Editores de Guatemala, destacó el papel estratégico de la feria: "FILGUA se ha consolidado como el principal encuentro del libro en Guatemala, fortaleciendo la industria editorial y proyectándola en el ámbito internacional".

Un pabellón alemán diverso y vibrante

El pabellón de Alemania, con una superficie de 133 metros cuadrados y 30 expositores, ofrecerá más de 140 actividades durante los trece días de feria. La Embajada de Alemania subrayó los lazos entre ambos países a través de la literatura, la música y el diálogo interdisciplinario.

  • Experiencias de realidad virtual para explorar ciudades, paisajes y el patrimonio cultural alemán.
  • Transmisión de partidos de la Copa Mundial de la FIFA desde el propio pabellón.
  • Noches de cine, presentaciones de DJ y actividades musicales.
  • Charlas sobre oportunidades de estudio y trabajo en Alemania.
  • Programa profesional organizado junto a la Frankfurter Buchmesse, centrado en el futuro del sector editorial.

Presencia de protagonistas destacados

Entre los invitados alemanes resaltan:

  • Helene Bukowski, autora de "Milchzähne", abordará temas como la identidad autoral y los procesos de escritura junto al guatemalteco Arnoldo Gálvez.
  • Carolin Emcke, filósofa y escritora premiada, debatirá sobre memoria histórica, convivencia democrática y duelo colectivo.
  • Mia Oberländer, ilustradora reconocida por su novela gráfica "Anna", impartirá talleres y charlas dedicadas a la novela gráfica para adultos.
  • Stefan Peters, académico experto en democracia y memoria, participará en paneles sobre estos temas.
  • Denny Beuerbach, peluquero y promotor de la lectura, ofrecerá cortes de cabello acompañados de lecturas y compartirá su experiencia sobre cómo la lectura transforma comunidades.

Programa profesional junto a la Frankfurter Buchmesse

El 8, 9 y 10 de julio se realizará un programa profesional dirigido a editores, traductores y miembros de la industria editorial de Guatemala y Centroamérica, con énfasis en el mercado editorial, inteligencia artificial aplicada a la traducción literaria y distribución digital.

  • Miércoles 8 de julio: Mercado editorial, retos y oportunidades, junto a un taller sobre inteligencia artificial y traducción literaria.
  • Jueves 9 de julio: Audiolibros, metadatos y estrategias de venta en formatos digitales.
  • Viernes 10 de julio: Panel sobre inteligencia artificial y derechos de autor, charla de Mia Oberländer sobre cómic contemporáneo y debate sobre digitalización en bibliotecas.
FILGUA 2026 | Alejandro Meoño

FILGUA 2026 / Alejandro Meoño

Doctora Rigoberta Menchú Tum, premio Nobel de la Paz, en FILGUA 2026 | Alejandro Meoño

Doctora Rigoberta Menchú Tum, premio Nobel de la Paz, en FILGUA 2026 / Alejandro Meoño

Ministra de Educación, Anabella Giracca, en FILGUA | Alejandro Meoño

Ministra de Educación, Anabella Giracca, en FILGUA / Alejandro Meoño

Presidente Bernardo Arévalo en FILGUA 2026 | Alejandro Meoño

Presidente Bernardo Arévalo en FILGUA 2026 / Alejandro Meoño

Friederike Hellner, embajadora de Alemania en Guatemala, en FILGUA | Alejandro Meoño

Friederike Hellner, embajadora de Alemania en Guatemala, en FILGUA / Alejandro Meoño

Alcalde metropolitano, Ricardo Quiñónez, en FILGUA 2026 | Alejandro Meoño

Alcalde metropolitano, Ricardo Quiñónez, en FILGUA 2026 / Alejandro Meoño

Luis Méndez Salinas, ministro de Cultura y Deportes, en FILGUA 2026 | Alejandro Meoño

Luis Méndez Salinas, ministro de Cultura y Deportes, en FILGUA 2026 / Alejandro Meoño

FILGUA 2026 | Alejandro Meoño

FILGUA 2026 / Alejandro Meoño

FILGUA 2026 | Alejandro Meoño

FILGUA 2026 / Alejandro Meoño

FILGUA 2026 | Alejandro Meoño

FILGUA 2026 / Alejandro Meoño

FILGUA 2026 | Alejandro Meoño

FILGUA 2026 / Alejandro Meoño

FILGUA 2026 | Alejandro Meoño

FILGUA 2026 / Alejandro Meoño

FILGUA 2026 | Alejandro Meoño

FILGUA 2026 / Alejandro Meoño

Acceso y horarios de la feria

El ingreso será gratuito para menores de 12 años, estudiantes con carné y adultos mayores. La entrada general costará Q5.00 y podrá adquirirse de forma presencial o en línea. La feria estará abierta de 9:00 a 21:00 horas, con horario extendido hasta la medianoche durante la Noche de los Libros, el viernes 17 de julio.

Para detalles sobre el programa completo y las últimas novedades, los interesados pueden consultar las redes sociales de la feria.

En Portada

Proponen ampliar plazo de pago del Impuesto de Circulación de Vehículost
Nacionales

Proponen ampliar plazo de pago del Impuesto de Circulación de Vehículos

01:24 PM, Jul 07
Guatemala encara riesgo de crisis alimentaria por sequía y calor extremot
Nacionales

Guatemala encara riesgo de crisis alimentaria por sequía y calor extremo

09:34 AM, Jul 07
Condenan a guatemalteco y dos salvadoreños por narcotráficot
Nacionales

Condenan a guatemalteco y dos salvadoreños por narcotráfico

02:16 PM, Jul 07
Guatemalteca retorna al país tras enfrentar un proceso migratorio en Estados Unidost
Nacionales

Guatemalteca retorna al país tras enfrentar un proceso migratorio en Estados Unidos

12:26 PM, Jul 07
Mujer resulta herida en ataque armado en bulevar Liberaciónt
Nacionales

Mujer resulta herida en ataque armado en bulevar Liberación

11:02 AM, Jul 07

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026GuatemalauniversofutbolEstados UnidosMéxicoCopa del MundoFIFAArgentina
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar