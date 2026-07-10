Alertan por fertilizantes falsificados en Guatemala

El comercio ilícito de agroquímicos representa una amenaza creciente para la agricultura en Guatemala, según alertan representantes del sector, quienes advierten sobre el golpe que esta práctica genera en la economía rural y la seguridad alimentaria.
Francisco Cárdenas, director ejecutivo de la Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas (Gremiagro), señaló durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, que el problema de la falsificación y adulteración de fertilizantes y otros insumos ha tomado fuerza especialmente en los últimos meses. Las redes criminales han mejorado la calidad del empaque de los productos falsificados, dificultando su identificación para los agricultores.
Cárdenas explica que la agudización del fenómeno responde a diversos factores. Por un lado, la crisis internacional en la demanda de fertilizantes —exacerbada por conflictos en zonas como el estrecho de Ormuz— que ocasionó incrementos de precios y escasez de materia prima. Paralelamente, fenómenos climáticos como El Niño han creado un escenario crítico del que se aprovechan las redes ilegales.
El principal riesgo para los agricultores es adquirir productos adulterados cuyo contenido real se desconoce. Según Cárdenas, en ocasiones simplemente venden arena en sacos que imitan cuidadosamente los envases originales. Estos productos no solo carecen de los nutrientes necesarios, sino que pueden poner en riesgo cosechas y afectar gravemente tanto a pequeños como grandes productores.
Recomendaciones y señales de alerta en la compra de insumos
La recomendación fundamental para los agricultores es adquirir agroquímicos únicamente en establecimientos de confianza. Cárdenas sugiere revisar cuidadosamente detalles como el número de lote, el registro oficial y la fecha de vencimiento en cada producto. También advierte que, a diferencia de los originales, los productos falsificados suelen dirigir al comprador a sitios web inexistentes o carecen de canales de contacto legítimos.
No se deben adquirir fertilizantes en lugares no relacionados con el sector, como talleres mecánicos, ni dejarse llevar por ofertas notoriamente más baratas. La factura y la procedencia son elementos clave para asegurar la legalidad y calidad.
Impacto en la producción agrícola
El perjuicio para el agricultor puede ser mayúsculo: el uso de fertilizantes ilegítimos puede llevar a pérdidas de cosechas y a la reducción de la productividad, lo que crea un efecto en cadena sobre la seguridad alimentaria del país. Cárdenas señala que los servicios técnicos y el acompañamiento del Ministerio de Agricultura son vitales en la detección y decomiso de estos productos.
El problema afecta tanto a la agricultura de subsistencia como a explotaciones de mayor escala. Si bien los grandes productores suelen comprar directamente a empresas reconocidas, ningún segmento está exento de riesgos, ya que las redes criminales operan regionalmente.
Zonas con mayor incidencia y respuesta institucional
Las regiones con mayor reporte de comercio y uso de agroquímicos ilícitos en Guatemala incluyen Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango, Alta Verapaz, Chiquimula, Retalhuleu, Suchitepéquez, Escuintla, Jutiapa, Chimaltenango y Santa Rosa. De acuerdo con Cárdenas, hubo un repunte en Huehuetenango, San Marcos y Quetzaltenango en los meses recientes.
Las redes responsables suelen estar conectadas con otros grupos delincuenciales, pues requieren espacios físicos para la distribución y comercialización. Por este motivo, durante la entrevista se resaltó que la coordinación entre el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Agricultura es clave para llevar a cabo decomisos y presentar denuncias fundamentadas.
Finalmente, se mencionó que la investigación y las acciones interinstitucionales resultan esenciales para enfrentar las redes criminales y proteger a los agricultores guatemaltecos frente a la expansión del comercio ilícito de insumos agrícolas.