 Localizan 70 artefactos explosivos en bodega
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Hallan 70 artefactos explosivos durante inspección en bodega

Los explosivos fueron encontrados dentro de una encomienda que simulaba contener repuestos para vehículos.

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La PNC localizó explosivos en una encomienda dentro de una bodega en ruta a El Salvador., PNC
La PNC localizó explosivos en una encomienda dentro de una bodega en ruta a El Salvador. / FOTO: PNC
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Las fuerzas de seguridad confirmaron este jueves, 30 de julio, la localización de 70 artefactos explosivos especiales durante un proceso de inspección en una bodega ubicada en el condominio Las Maravillas, kilómetro 25 de la carretera a El Salvador.

De acuerdo con el reporte emitido por la Policía Nacional Civil (PNC), en seguimiento de una alerta ciudadana se realizó la diligencia de verificación en el recinto, la cual estuvo a cargo de integrantes de la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos (DIDAE).

"Fueron encontradas las siete cajas metálicas especiales. En cada una había 10 explosivos especiales para un total de 70 artefactos. Permanecían dentro de una supuesta caja de encomiendas que debía contener repuestos de vehículos", detalló la institución.

Los especialistas determinaron que se trataba de artículos explosivos para usos técnicos y profesionales, clasificados bajo la normativa internacional de transporte de mercancías peligrosas como UN0432 (Clase de riesgo 1.4S).

El área fue cerrada mientras los especialistas de la DIDAE aplicaron los protocolos de seguridad correspondientes para el resguardo y análisis de los explosivos. Mientras tanto, continúan las investigaciones para establecer su procedencia y destino.

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Las cajas con los explosivos fueron encontradas dentro de una caja que simulaba contener respuestos para vehículos. - PNC

Explosivos decomisados en Huehuetenango

En diciembre de 2025, la PNC implementó un operativo en el departamento de Huehuetenango, en el marco del cual fue capturado un hombre y se decomisaron diferentes indicios, incluidas armas y explosivos.

Según el informe emitido, luego del trabajo interinstitucional realizado fue capturado Cleofer Zoé Marroquín Pérez, de 40 años, quien fue localizado en un sector de Agua Zarca, en el municipio de Santa Ana Huista, de la referida localidad.

Este individuo portaba un fusil AK-47, con un cargador y 30 municiones. Además, fue sorprendido cuando pretendía internarse del lado mexicano.

La PNC dio a conocer que luego de un rastreo en esa zona fueron localizados diferentes indicios, incluidos:

  • Tres drones, uno de ellos con valor estimado en Q200 mil.
  • Cuatro fusiles AK-47.
  • 1 pistola 9 mm.
  • Varias municiones de alto calibre.
  • 12 tolvas para fusil.
  • Cuatro radios portátiles.
  • Dos chalecos antibalas.
  • 50 explosivos.
  • Bombas incendiarias de fabricación casera, conocidas como bombas Molotov.
  • Fusibles de encendido pirotécnico de cerilla fría.

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